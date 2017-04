Fafo om NRK-dokumentar: Tiggerne er ikke er problemet

I dokumentaren avdekket NRK hvordan et nettverk på rundt 140 rumenere tjener store summer på organisert kriminell virksomhet.

Flere av rumenerne i dokumentaren er også avbildet sittende på gaten i Bergen med en tiggekopp i hånden.

Tyldum har forsket på rumenske tiggere, og mener at dokumentaren er et viktig program, men at programmet ikke avdekker noe nytt, eller viser at det er tigging som er problemet.

– Det er vel de færreste av de vi så i dette programmet som livnærer seg av tigging. Det var vel helst et miljø som drev med kriminalitet og prostitusjon.

Ingen bakmenn

I 2015 publiserte Fafo en rapport som konkluderte med at tiggende rumenere ikke styres av bakmenn eller organiserte kriminelle nettverk. Tyldum mener likevel ikke at programmet slår beina under forskingen deres.

Fafo-forsker Guri Tyldum mener Brennpunkt-dokumentaren tar utgangspunkt i et kriminelt miljø, mens de har forsket på tigging. Foto: Arild Sandsvik / NRK

– Vi er ikke uenige med det blir beskrevet i dokumentaren. I rapporten beskriver vi nøyaktig de samme tingene. Vi beskriver organisert prostitusjonshandel og omfattende kriminalitet, men det var kanskje ikke så mye dekning av det i media den gangen, sier hun.

Tyldums poeng er at dokumentaren ikke avdekker at bakmenn tar en andel av det som legges igjen i koppen til de som tigger på gata.

– Det dokumentaren viser, er folk som utgir seg for å være tiggere, og som driver med kriminalitet. Det er noe helt annet.

Skryter på Facebook

I Dagsnytt 18 sier Brennpunkt-redaktør Odd Isungset at dokumentaren viser at det foregår en betydelig kriminell virksomhet forkledd som tigging i Bergen.

– Alle som så dokumentaren så at det florerer penger i dette miljøet, og at de skryter av det på Facebook.

Dette er penger Isungset antar ikke stammer fra tigging.

– Det er såpass små summer at det ikke vil være spesielt interessant for en bakmann å hente ut en bit av det, sier han.

Tiggeforbud

I etterkant av dokumentaren blåser Ulf Leirstein i Frp igjen liv i debatten om et tiggeforbud, og sier at dokumentaren er viktig fordi mange nå får opp øynene og ser hvordan tigging er et skalkeskjul for organisert kriminalitet.

– Jeg tror at mange er skuffet. Mange tror nok at de hjelper de som kommer av ren nød, men så ser man at det er andre strukturer som står bak.

Tidligere i dag tok også Erna Solberg til orde for et tiggeforbud.

Overfor NRK understreket hun at Høyre fortsatt ønsker et forbud mot tigging, men at det hittil ikke har vært flertall for et slikt forbud i Stortinget.

– Hvis det er vilje i Stortinget nå, har regjeringen et forslag vi kan komme med raskt, sa hun.

Eivind Trædal, i Miljøpartiet de Grønne, sier de ikke ønsker et nasjonalt tiggeforbud, og at kriminell virksomhet kan skjule seg bak andre virksomheter enn tigging.

– Det finnes mange ting folk kan drive med, men så driver de med noe helt annet. Men løsningen på det er ikke å forby skalkeskjulet. Den type indirekte lovgiving mener vi er problematisk.