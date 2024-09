Færre svenskar under 50 får hudkreft

Sidan 60-talet har talet på hudkreft auka i Sverige. No ser det ut til å gå i ei anna retning.

– Vi blei ganske overraska, det har vore ei så jamn auke, seier forskaren Hildur Helgadottir til SVT.

Ein ny studie frå Karolinska Institutet har sett på tala frå det svenske kreftregisteret.

Dei viser at etter 2015 går talet nedover for vaksne som er under 50 år gamle. Dette er første gongen i Sverige.

Studien blir publisert i tidsskriftet JAMA Dermatology.

Foto: Berit Roald / NTB

Peiker på fleire årsaker

Sjølv om studien ikkje viser kvifor talet har gått nedover, har dei nokre teoriar på kvifor det er slik.

Helgadottir seier at deira hovudteori at informasjonskampanjen som blei rulla ut på 90-talet har funka.

Då blei ein meir opptatt av at ein skulle beskytte seg i sola, spesielt borna.

– Før var det vanleg at born brann seg. Ein såg ofte born som fekk blemmer. Ein tenkte nesten det var «styrkande», seier forskaren.

Ein anna årsaker er at bruken av solarium har minka.

Dei peiker også på at yngre sin mobilbruk gjer at ein sitt meir inne, og at talet på svenske innbyggarar med mørkare hudfarge har auka.

Kreft i Norge Over 330.000 nordmenn har eller har hatt kreft.

Det var 38.094 nye krefttilfeller i 2023. Til sammenligning fikk 38.265 kreft i 2022.

En viss økning i antall krefttilfeller er ofte normalt, både fordi vi blir flere mennesker i Norge og fordi populasjonen blir eldre. Mellom 2022 og 2023 var imidlertid kreftforekomsten stabil, med omtrent like mange tilfeller, og jevn andel krefttilfeller i befolkningen.

Fortsatt er prostatakreft totalt sett den hyppigst forekommende kreftsykdommen i Norge og utgjør i rundt av 14 prosent av alle krefttilfeller i Norge. De fire vanligste kreftformene, prostata-, bryst-, lunge-, og tykktarmskreft utgjorde tilsammen 46 prosent av alle krefttilfeller i Norge.

Det diagnostiseres tre ganger så mange krefttilfeller nå sammenlignet med for 50 år siden, og det er flere menn enn kvinner som får kreft.

For kvinner er lunge-, tykktarms- og brystkreft de tre største kreftformene. For menn er det lunge-, prostata- og hudkreft som forekommer hyppigst.

I dag overlever nærmere tre av fire sin kreftsykdom i fem år eller mer. For perioden 2019 til 2023 lå fem års relativ overlevelse totalt på 77,6 prosent for menn og 77,4 prosent blant kvinner.

Det ble registrert 2967 nye tilfeller av melanom (føflekkreft) i Norge i 2023. Til sammenligning ble det registrert 2911 tilfeller av kreftformen i 2022. Melanom er den hudkreftformen som tar flest liv i Norge.

Gjennom de siste fem årene har det vært en svak økning i den relative overlevelsen for de fleste krefttilfellene når man sammenligner den nåværende femårsperioden (2019–2023) med den forrige. For de vanligste kreftformene, er den største økningen i overlevelse observert for lungekreft. Kilde: Kreftregisteret

Tredje største kreftforma i Noreg

I 2023 blei det registrert 3059 nye tilfelle av hudkreft i Noreg. Det er den tredje største kreftforma i Noreg, ifølgje Kreftregisteret.

Dei aller fleste som får denne sjukdommen blir diagnostisert etter at dei har passert 60 år, ifølgje FHI.

Talet på hudkrefttilfelle i Noreg har dobla seg dei siste 10 åra. Det er fordi vi blir fleire og fleire eldre.