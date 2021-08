Odd Terje Døvik, styreleder i interesseorganisasjonen Norsk motorcykkel Union (NMCU), en landsdekkende interesseorganisasjon for motorsyklister, sier utviklingen er enestående.

For samtidig som antall ulykker med dødelig utfall har gått stabilt nedover de senere årene, har antallet motorsykler på veiene økt.

Tall fra Statens vegvesen viser at det er mer enn 420.000 mennesker i Norge som har gyldige førerkort for klasse A. Det inkluderer lett, mellomtung og tung motorsykkel.

Det er en økning på mer en 36.000 siden 2010.

Odd Terje Døvik, styreleder i NMCU, sier de har brukt mye tid på å opprettholde sine medlemmers kunnskaper om trafikksikkerhet. Foto: Kjell Inge Søreide / NMCU

– Vi har brukt mye tid og krefter på trafikksikkerhet de siste årene. Det er fast tema når vi treffes, og vi oppfordrer medlemmer til å utvide egen kompetanse. Det innebærer blant annet jevnlige kurs for å friske opp egen kunnskap.

Kommunikasjonssjef i NAF, Camilla Ryste, bekrefter det Døvik forteller.

– Vi opplever at våre medlemmer er opptatt av trafikksikker atferd. Våre sikkerhetskurs er et etterspurt og populært tilbud. Det gjelder både for ferske og erfarne motorsyklister, sier Ryste.

Camilla Ryste i NAF sier deres sikkerhetskurs er populære blant MC-førerne. Foto: Pressebilde / NAF

Her kan du lese mer om trafikksikkerhet.

12 dødsulykker årlig

– Det har vært mye fokus på trafikksikkerhet for MC-førere de siste årene. Både fra myndigheter og fra MC-klubbene. De har tatt ordentlig grep og jobbet med trygghet for sjåførene, sier Harald Heieraas, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Mandag slapp de en rapport hvor det blant annet stod at fire personer har omkommet på sykkel så langt i år. I 2020 var tallet 14 i samme periode.

– Det er små tall og marginer vi jobber med, men dette er en betydelig nedgang og en gledelig utvikling, sier Heieraas.

De siste ti årene har det dødd gjennomsnittlig 12 MC-førere hvert år i trafikken fram til 1. august. Det vil si at kun en tredjedel av gjennomsnittet har mistet livet i 2021.

Harald Heieraas i Trygg Trafikk sier de lave tallene er et resultat av godt arbeid både fra myndigheter og fra MC-klubbene. Foto: Trygg Trafikk

Nils Audun Karbø, fungerende divisjonsdirektør for transport og samfunn i Statens vegvesen, sier dette er endring i riktig retning.

– Det er fremdeles for mange som omkommer i trafikken. Det gjelder også på MC, men denne nedgangen er bra, sier Karbø.

– Vårt viktigste budskap er å ta hensyn til hverandre i trafikken. Trafikksikkerhet handler om valgene hver enkelt person tar. MC-sjåfører er utsatte, og skal tas hensyn til. Samtidig må de som kjører motorsykkel unngå farlige forbikjøringer og for høy fart, sier Karbø.

Flere hardt skadde i fjor

Selv om tallet omkomne har sunket de siste årene, økte antallet hardt skadde i MC-ulykker i 2020.

Nils Audun Karbø tror ikke det finnes noe enkel forklaring på hvorfor det er slik.

– Det kan ha med medisinsk utstyr å gjøre, det kan være at sjåførene bruker bedre sikkerhetsutstyr, eller at kjøretøy generelt bygges tryggere nå enn tidligere.

Odd Terje Døvik i NMCU minner om at det kan være smådetaljer som skiller mellom liv og død om man krasjer på MC.

– Man har ikke et beskyttende karosseri rundt seg, og er utsatt for skader. Dette er også lave tall det er snakk om, så det blir fort store svingninger i statistikken. Det viktigste for oss er at tallene over tid peker i riktig retning, sier styrelederen.