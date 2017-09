Færre kjører i narkorus – men flere tas

Unbdersøkelsen viser en motsatt tendens av det politiet oppdager: Utrykningspolitiet tar nemlig fire ganger flere som kjører med rus nå enn for tre-fire år siden.

– Vi tar flere, og det er avskrekkende for potensielle rusførere, sier Runar Karlsen, sjef for Utrykningspolitiet.

I den nye undersøkelsen om rus i trafikken var det 5034 førere som ble stoppet og avga en anonym spyttprøve i fjor høst på Østlandet.

UP-SJEF: Runar Karlsen er leder av Utrykningspolitiet i Norge. De har stoppet 1357 førere som kjørte ruspåvirket i første halvår, en økning på 12 prosent bare siden samme periode i fjor. Foto: KJartan Rørslett / NRK

– Vi ble overrasket fordi vi hadde forventet en økning: Politiet sender inn flere og flere prøver av bilførere som er påvirket av narkotika eller trafikkfarlige legemidler, sier prosjektleder for undersøkelsen, Hallvard Gjerde ved Oslo universitetssykehus.

28 nye stoffer med promillegrense

25 til 30 prosent av dødsulykkene på veiene skjer i rus, og nå tror politiet at de ser en sammenheng mellom nedgang i antallet ruspåvirkede førere og nedgangen i ulykker.

PROSJEKTLEDER: Hallvard Gjerde ved Oslo universitetssykehus Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Forekomst av narkotika ble redusert fra 2,0 % til 1,6 % fra forrige studie i

2008, mens forekomst av trafikkfarlige legemidler er redusert enda mer – fra 3,3 % til 2,2 %.

Færre får resepter på beroligende stoffer enn tidligere, og legene skal derfor også ha noe av æren for nedgangen. Det er også kommet en ny førerkortforskrift som setter sterke begrensninger for hvilke legemidler en kan få og likevel beholde førerkortet.

Tabellen viser funn av de viktigste stoffene i 2008-9 og 2016-17. Kilde: Oslo universitetssykehus Foto: FHI

– Vi har fått faste promillegrenser for 28 andre stoffer enn alkohol, og det har folk blitt informert om, sier Gjerde.

Ni prosent nektet å avgi prøve

Både prosjektmedarbeiderne bak undersøkelsen og UP-sjefen er sikre på at nedgangen er reell, selv om ni prosent av dem som ble stopper takket nei til å delta i undersøkelsen.

OKTOBER: Håvard Furuhaugen fikk spyttprøve av Gunn Knutsen, som også svarte på noen spørsmål til undersøkelsen. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Det var helt anonymt, og vi registrerte ingen personopplysninger som kunne spores. Noen sa selvfølgelig nei, og det var ofte folk som var travle i rushtiden. Vi tror at noen av dem som sier nei har noe de vil skjule, men vi tror ikke det i seg selv forklarer nedgangen i forhold til forrige studie, sier Håvard Furuhaugen, prosjektkoordinator ved Oslo universitetssykehus.

UNDERSØKTE: Håvard Furuhaugen, prosjektkoordinator ved Oslo universitetssykehus. Foto: Kjartan Rørslett, NRK

Skiltgjenkjenning og etterretning

Narkometeret og bedre teknologi, som for eksempel skiltgjenkjenning av førere som tidligere er tatt, forklarer at flere førere tas og at færre tør å kjøre i rus, ifølge ekspertene:

– Vi er blitt mer effektive og dyktige ute på veien. Vi har bedre metodebruk og instrumenter og mer etterretning, slik at vi er bedre til å kontrollere de som vi mistenker, sier UP-sjef Karlsen.

Det er imidlertid en økning i narkorus blant en gruppe mannlige førere.

– Det er noe økning på bruk av hasj blant voksne menn mellom 35 og 45. De kjører mer ruset på hasj, og det er greit for oss å vite. Det er antakelig den hasjgenerasjonen som drev med det da de var unge som har tatt dette med seg videre, sier Karlsen.