Gjennomsnittet for de 29 årene Norsk Folkehjelp har ført drukningsstatistikk, er 121 drukninger i året. Selv om tallene viser en jevn nedgang er det enkelte ting som ikke forandrer seg.

Over halvparten av dem som druknet i fjor var nemlig godt voksne menn, og hele 49 prosent av drukningsulykkene skjedde ved fall fra land, mens bare 17 prosent skjedde i forbindelse med fritidsbåt.

ØKT BEVISSTHET: Enhetsleder Jon Halvorsen i Norsk Folkehjelp tror druningstallene går ned fordi nordmenn er mer bevisste på sikkerhet. Foto: Norsk Folkehjelp

– Selv om vi selvfølgelig gjerne skulle hatt enda færre ulykker, er dette gledelige tall. Det er vanskelig å peke på én spesiell grunn til at tallene går nedover, men over tid skyldes det nok at bevisstheten rundt sikkerhet øker i samfunnet generelt. Dette gjenspeiles i slike statistikker, sier Jon Halvorsen, enhetsleder for redningstjeneste og førstehjelp i Norsk Folkehjelp.

Fylkesstatistikken viser at Rogaland og Møre og Romsdal begge ble rammet av elleve drukningsulykker i 2016. Hordaland hadde ni drukningsulykker og Nordland åtte.

På Svalbard var det ingen drukningsulykker.

I desember omkom fire personer av drukning her i landet, disse ulykkene skjedde i Østfold, Hordaland, Møre og Romsdal og Nordland.

Statistikken til Norsk Folkehjelp baserer seg på medieovervåking.