Tirsdag ettermiddag hadde nærmere 200 personer rapportert om problemer med Facebook i Norge, ifølge Downdector sin norske nettside.

Flere nettsider i Mark Zuckerbergs selskap Meta har og problemer. 164 personer har rapportert om problemer med Instagram i Norge rundt klokka 14.30.

I 15.30-tiden har feilmeldingene for Faceook, Instagram og Messenger gått kraftig ned.

Flere titalls personer rapporterer og om problemer med Telenor sin nettside. NRK klarer rundt klokka 14.30 ikke å komme inn på nettsiden. Klokka 15.10 kommer NRK inn på nettsiden. Senere er nettsiden nede igjen.

– Det stemmer at vi for tiden har problemer med telenor.no. I 14. tiden i dag oppdaget vi at sidene våre ikke var tilgjengelig for publikum. Teknikere jobber med å feilsøke, opplyser Magnus Line, informasjonssjef i Telenor til NRK.

– Vi er usikre på hva som er årsaken, det vil analysearbeidet som pågår avdekke, forhåpentligvis vil ikke nettsidene være nede i lang tid, sier Line til NRK.

– Vi opplever fortsatt ustabilitet, sier Line til NRK klokka 15.30.