Facebook tester fjerning av likerklikk i Norge

Instagram-brukere i USA begynte denne uken å oppdage at visningen av antall likerklikk var borte. Endringen er en bevisst handling fra Facebook, som eier Instagram.

Du vil ikke nødvendigvis slutte å se antallet likerklikk fra og med i dag da endringen kun aktiveres for utvalgte testere.

Positive tilbakemeldinger

NRK har tatt kontakt med Facebook, men foreløpig ikke fått svar på hvor mange nordmenn som har mistet muligheten til å se antall likerklikk til kontoer de følger på Instagram.

I ett svar til NRK skriver Facebook følgende:

– Fra og med i dag utvider vi ordningen med å teste ut private likerklikk til resten av verden, utenfor Australia, Brasil, Canada, Irland, Italia og New Zealand. Dersom du er med i testen, vil du ikke lenger se det totale antallet likeklikk og antall visninger av bilder og videoer postet i strømmen, dersom de ikke er dine egne. Tilbakemeldingene fra de tidlige testene har vært positive, og vi fortsetter nå å teste for å lære mer fra vårt globale fellesskap, sier Instagrams retningslinje-sjef, Tara Hopkins.

Tar prøveordning globalt

Instagram annonserte i går på Twitter at de ruller ut fjerningen av antall likeklikk globalt:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Instagram startet å skjule antall likerklikk på bilder i flere land i sommer. Målet med prøveprosjektet er å fjerne press om å få mange klikk. Blant landene som først fikk teste ut et Instagram uten antall hjerter er Australia, Japan, Italia, Brasil, Irland, Canada og New Zealand.

Instagram ble i 2017 rangert som den verste sosiale medier-appen for psykisk helse, ifølge en rapport publisert av «Royal Society for Public Health» and the «Young Health Movement».

Funnene i rapporten viser at Instagram gir folk et dårlig kroppsbilde og såkalt Fomo (Fear of missing out), altså frykt for å gå glipp av ting. Ifølge rapporten gir også Instagram grobunn for mobbing, angst, depresjon og ensomhet.