Torsdag startet Facebook å teste en rapporteringsknapp, eller en «downvote»-knapp, som Facebook kaller det. Det skriver flere amerikanske medier torsdag kveld, blant annet Huffington Post.

De siste ukene har nettsamfunnet gjort flere store endringer i algoritmene som styrer hvilke innlegg som prioriteres på brukernes «vegg». Nå skal brukerne se mer innhold fra venner, og mindre fra profesjonelle aktører og useriøse nyhetsmedier.

I tillegg, tester de nå ut nye måter brukerne kan si ifra om villedende og upassende kommentarer.

– Ikke en misliker-knapp

Den nye funksjonen testes ut hos fem prosent av USAs android-brukere. Facebook sier til avisa at dette ikke er det samme som en misliker-knapp, som mange har etterspurt tidligere.

– Vi tester ut en funksjon som gjør at folk kan gi oss tilbakemelding om kommentarer på innlegg fra profesjonelle aktører, skriver Facebook i en uttalelse til Huffington Post.

Motivasjonen for innføringen av denne knappen, skal være at brukerne på en enkel måte kan si ifra til Facebook at en kommentar er upassende, usivilisert eller feilaktig. Det sier en talsperson fra Facebook til teknologinettstedet TechCrunch.

Ifølge nettstedets kilder, er ikke dette en knapp som vil gi tilbakemelding til personen som har skrevet kommentaren, men til Facebook. Det vil ikke være synlig for resten av brukerne hvor mange som har trykket på «downvote», slik det er med liker-knappen.

TechCrunch sammenligner knappen med rapporter-knappen på nettsamfunnet Reddit. På Facebook i dag har man mulighet til å «gjemme» en kommenar, for så eventuelt rapportere kommentaren.

Den nye knappen gjør denne funksjonen mer synlig. Etter at man trykker på knappen, vil man som bruker få tre nye alternativ: «støtende», «villedende» og «irrelevant». Hvilket innhold som går under disse kategoriene, har ikke Facebook opplyst om.

Vil prioritere nyheter av høy kvalitet

Flere har delt bilder på Twitter torsdag kveld av den nye knappen, som er plassert ved siden av liker-knappen. Teknologijournalist Taylor Lorenz delte dette bildet:

Facebooks sjef Mark Zuckerberg skrev i et facebook-innlegg 29. januar at de skal begynne å prioritere nyheter av høy kvalitet foran useriøse aktører.

– Det er for mye sensasjonsjag, feilaktig informasjon og polarisering i verden i dag. Sosiale medium gjør det mulig for folk å spre informasjon raskere enn før. Om vi ikke klarer å takle disse problemene, ender vi opp med å forsterke dem, skrev Zuckerberg.

Han lanserte også at de skulle gjennomføre spørreundersøkelser for å finne ut hvilke medier brukerne mener at er troverdige.