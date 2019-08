Facebook stengte selv Philip Manshaus’ profil

Facebook viser til følgende avsnitt i regelverket som begrunnelse for at Manshaus profil ble fjernet.

2. Farlige personer og organisasjoner

Bakgrunn for retningslinjene

I et forsøk på å forhindre og dempe skade i den virkelige verden tillater vi ikke at organisasjoner eller enkeltpersoner som erklærer et voldelig mål eller som er involvert i vold, har en tilstedeværelse på Facebook. Dette inkluderer organisasjoner eller enkeltpersoner som er involvert i følgende:

terroraktivitet

organisert hat

massemord eller seriemord

menneskehandel

organisert vold eller kriminell virksomhet

Vi fjerner også innhold som uttrykker støtte for eller ros til grupper, ledere eller enkeltpersoner som er involvert i disse aktivitetene. Her kan du lese mer om arbeidet vårt på nettet for å bekjempe terrorisme.

Mer om regelverket på Facebooks sider.