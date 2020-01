Facebook beklagar – seier teknisk feil førte til grov omsetjarfeil

Feilen skal ha oppstått i omsetjingsprosessen frå myanmarsk til engelsk, skriv Reuters.

Facebook opplyste søndag at dei «tekniske problema» er retta opp.

Feilen vart oppdaga under den andre dagen av besøket til den kinesiske presidenten Xi Jinping i Myanmar, der han har hatt møte med den sivile leiaren i landet Aung San Suu Kyi. Under toppmøtet har dei to vorte samde om over 30 samarbeids- og handelsavtalar.

Omsetjingsfeilen vart observert på Suu Kyis Facebook-side, midt under toppmøtet.

Skjermdump frå styresmaktene i Myanmar Facebook-kontoen sin der presidenten til Kina blir kalla Mr. Shithole. Foto: SOCIAL MEDIA WEBSITE / SOCIAL MEDIA WEBSITE

Dersom ein brukte omsetjingsfunksjonen og omsette den opphavlege myanmarske teksten til engelsk, vart namnet til Xi Jinping omsett til «Mr. Shithole» seks gonger.

Også ein tittel frå ei lokalavis vart omsett i like lite flatterande ordelag. Her heitte det «Dinner honours president shithole».

«Vi har retta på tekniske problem som forårsaka feil omsetjing frå myanmarsk til engelsk på Facebook. Dette skulle ikkje ha skjedd, vi tar no nødvendige grep for å sikre at det ikkje skjer igjen. Vi beklagar», skriv Facebook.

Det sosiale mediet hevdar feilen kan ligge i at namnet til president Xi Jinping ikkje låg inne i den burmesiske databasen, dermed vart omsetjinga rein gjetning.