Få nye varsler om seksuell trakassering i partiene

Generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høyre sier til NRK at de likevel har et skarpt fokus på trakassering.

– Vi må dit at terskelen for å si ifra blir lav nok, sier han.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Aarset håper det de ser er et resultat av at partiet har tatt tak i temaet og jobbet med det over flere år, og at det ikke er mange som sitter inne med saker.

– Det hadde vært veldig leit, sier Aarset, og legger til at også Høyre har hatt saker tidligere, både i 2017 og før.

I tillegg til Høyre har verken Venstre, Rødt eller Miljøpartiet de Grønne fått inn noen nye varsler siden slutten av november.

Nye varsler

Fire partier har fått et nytt varsel hver siden slutten av november, deriblant SV, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Krfs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson sier at selv etter oppfordringer om å varsle, har ikke partiet fått inn flere saker etter jul. Men at det ikke nødvendigvis betyr at det ikke finnes slike saker.

I Arbeiderpartiet ønsker ikke generalsekretær Kjersti Stenseng å kommentere varslene.

– Flat struktur

I Senterpartiet er det nye varselet håndtert og løst.

– Hos oss har vi nok alltid hatt en veldig flat organisasjon og en veldig åpen kultur. Det kan hende at det har vært med på å forhindre at den typen trakassering har skjedd i noe særlig omfang, sier generalsekretær Knut Olsen.

Dagsavisen spurte i november i fjor alle partiene på Stortinget om de kjente til saker knyttet til seksuell trakassering eller lignende i sitt parti de siste fem årene.

Der kunne partiene selv melde inn antall saker. Basert på partiene som tallfestet omfanget, summerte avisa antallet til 21 saker i tidsperioden.