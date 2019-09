Få full oversikt over de siste målingene: Slik er valg-dramaet i Norges fem største byer

Meningsmålingsbyråene har lagt på røret, og søndag åpner valglokalene mange steder rundt om i landet. Mandag kveld skal stemmene telles opp, og 356 nye kommunestyrer og 11 fylkesting velges.

NRK presenterer i denne artikkelen en oversikt over hvilket valgresultat det, ifølge meningsmålingene, kan se ut til å gå mot i landets fem største bykommuner Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

Også landets åttende største bykommune, Tromsø, er med i oversikten da både Arbeiderpartiet og Høyre har en uttalt ambisjon om å vinne Nord-Norges største by.

Oslo kommune (681 067 innbyggere)

Styres i dag av et Ap+MDG+SV-byråd som samarbeider med Rødt for å få flertall i bystyret. Raymond Johansen (Ap) er byrådsleder og Marianne Borgen (SV) er ordfører siden 2015.

Dette viser snittet av de siste målingene i Oslo Parti Endring +3,7 R 8,7 % +3,7 +3,5 SV 8,9 % +3,5 −11,3 AP 20,7 % −11,3 +2,0 SP 2,6 % +2,0 +8,0 MDG 16,1 % +8,0 −0,7 KRF 1,7 % −0,7 −1,1 V 5,8 % −1,1 −7,4 H 24,4 % −7,4 −1,6 FRP 4,4 % −1,6 +5,0 FNB 5,0 % +5,0 −0,1 Andre 1,6 % −0,1 Kilde: Barometeret viser et gjennomsnitt av de fire lokale meningsmålingene for Oslo som er publisert den siste uken før valget. Disse er Sentio for Nettavisen og Amedia 4. sep, Kantar TNS for TV 2 4. sep, Norstat for NRK og Aftenposten 5. sep og Kantar TNS for TV 2 7. sep. Hvert enkelt partis oppslutning er sammenliknet med det lokale valgresultatet fra 2015.

Politisk kommentator Lars Nehru Sand i NRK mener det virker klart at det går mot at Ap beholder styringen i Oslo, men mister styrke.

– Et borgerlig styre etter valget, selv med Senterpartiet og FNB på blå side, virker ikke sannsynlig. På NRKs siste måling var for eksempel Sp inne med ett mandat, uten at de havnet på vippen av den grunn. Når velgerne Ap mister i stor grad går til MDG, SV og Rødt går det ikke utover rød blokks samlede styrke, mens når MDG henter velgere fra Høyre og Venstre flytter det velgere over midtstreken, sier Sand.

IKKE GITT OPP: Høyres listetopp Eirik Lae Solberg håper å kunne stable et borgerlig byråd på beina i hovedstaden etter valget. For å få til det må han trolig basere seg på samarbeid med FNB eller lykkes med å overtale MDG til å bytte side. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Han påpeker at TV 2s siste Oslo-måling lørdag kveld er interessant, og tegner et jevnere bilde.

– Men fortsatt flertall til dagens byrådspartier og Rødt. I etterspillet etter valget blir det mest interessante hvordan SV og MDG vil bruke sin betydelig styrkede makt overfor Ap i krav om posisjoner og politiske gjennomslag. I tillegg blir det et stort spenningsmoment hvordan Rødt vil forvalte sin økte styrke, om de fortsetter i dagens posisjon hvor det virker som de trives godt, fremfor å gå inn i byrådet og gjøre det til et flertallsbyråd, sier Sand.

Bergen kommune (279 792 innbyggere)

Styres i dag av et Ap+KrF+V-byråd som har rent flertall i bystyret. Roger Valhammer (Ap) er byrådsleder og Marte Mjøs Persen (Ap) er ordfører.

Dette viser snittet av de siste målingene i Bergen Parti Endring +2,7 R 5,0 % +2,7 +1,7 SV 8,7 % +1,7 −19,8 AP 18,0 % −19,8 +1,5 SP 3,5 % +1,5 +7,2 MDG 13,2 % +7,2 −2,0 KRF 4,0 % −2,0 −2,3 V 3,2 % −2,3 −2,1 H 20,0 % −2,1 −2,2 FRP 6,5 % −2,2 +17,3 FNB 17,3 % +17,3 −1,7 Andre 0,8 % −1,7 Kilde: Barometeret viser et gjennomsnitt av de to lokale meningsmålingene for Bergen som er publisert den siste uken før valget. Disse er: Sentio for Bergensavisen 4. sep og Respons for VG og Bergens Tidende 5. sep. Hvert enkelt partis oppslutning er sammenliknet med det lokale valgresultatet fra 2015.

– Roger Valhammer og Ap har gode sjanser til å holde på makten i Bergen, men det blir uansett et slags maktskifte her, sier politisk kommentator Morten Myksvoll i Bergens Tidende.

Ap er nemlig langt unna å kopiere brakvalget fra 2015, og byrådet dermed langt unna å få det samme flertallet som sist.

– Derfor må de søke samarbeid med flere partier. På den siste målingen trengte Ap, KrF og Venstre hjelp fra både MDG og SV for å få flertall. Men de aller fleste målingene har vært svært jevne mellom venstre- og høyresiden. Dersom Høyre klarer å få et flertall bak seg, blir det med hjelp fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger, sier Myksvoll.

UTFORDRER: Høyres Harald Victor Hove kan bli byrådsleder i Bergen, men vil være avhengig av FNB og kanskje å lokke en eller to av sine gamle venner KrF og Venstre tilbake på borgerlig side av bystyret i hansabyen. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Trondheim kommune (196 159 innbyggere)

Rita Ottervik fra Arbeiderpartiet har vært ordfører og styrt trønderhovedstaden siden 2003. De siste målingene fra Trondheim antyder at partiet hennes kan gå mot et historisk dårlig valg.

Dette viser snittet av de siste målingene i Trondheim Parti Endring +5,2 R 7,7 % +5,2 +5,8 SV 12,0 % +5,8 −18,2 AP 23,3 % −18,2 +4,6 SP 7,3 % +4,6 +2,4 MDG 10,1 % +2,4 −1,2 KRF 2,0 % −1,2 +0,6 V 6,1 % +0,6 +1,9 H 21,9 % +1,9 −1,6 FRP 4,8 % −1,6 −0,2 PP 3,3 % −0,2 +0,7 Andre 1,5 % +0,7 Kilde: Barometeret viser tallene fra den eneste meningsmålingen for Trondheim som er publisert den siste uken før valget (Respons Analyse for NRK og Adressa 5. sep), sammenliknet med det lokale valgresultatet fra 2015.

– Selv om Ap er i fritt fall, er det lite som tyder på at de som håper på et maktskifte i Trondheim får noe å juble for mandag, sier politisk kommentator Siv Sandvik i Adresseavisen til NRK.

FIRE NYE ÅR: Mye skal gå galt om ikke Røde-Rita Ottervik fortsetter som Trondheims ordfører også etter valgnatten. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Hovedforklaringen på det er ifølge Sandvik at Høyre ikke ser ut til å tjene noe som helst på det hun omtaler som Arbeiderpartiets kollaps.

– I stedet er det SV, MDG, Sp og Rødt som styrker seg fra forrige valg, og sørger for at Rita Ottervik (Ap) etter meningsmålingene å dømme fortsetter som ordfører i fire år til. Ifølge den siste målingen har rød blokk flertall til og med dersom Senterpartiet og Pensjonistpartiet skulle bytte side, sier Sandvik.

Stavanger kommune (133 410 innbyggere)

Christine Sagen Helgø (H) har vært ordfører siden 2011, men tar ikke gjenvalg i år. Oljebyen har hatt ordfører fra Høyre sammenhengende siden 1995.

På den siste målingen før valget ble Arbeiderpartiet, anført av ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun (33), målt større enn Høyre, anført av ordførerkandidat John Peter Hernes (59). Nessa Nordtun er forøvrig datter av Tore Nordtun, som er Stavangers foreløpig nest siste Ap-ordfører (1990 til 1993).

Dette viser snittet av de siste målingene i Stavanger Parti Endring +3,4 R 4,7 % +3,4 +0,7 SV 5,2 % +0,7 −4,0 AP 23,4 % −4,0 +2,8 SP 4,6 % +2,8 +0,6 MDG 5,8 % +0,6 −1,1 KRF 4,8 % −1,1 −2,2 V 6,1 % −2,2 −5,7 H 23,2 % −5,7 +1,4 FRP 12,3 % +1,4 +4,6 FNB 8,8 % +4,6 −0,4 Andre 1,1 % −0,4 Kilde: Barometeret viser tallene fra den eneste meningsmålingen for Stavanger som er publisert den siste uken før valget (Respons Analyse for VG og Stavanger Aftenblad 1. sep), sammenliknet med det lokale valgresultatet fra 2015.

– Valget i Stavanger i år er mer spennende enn på lang tid, sier politisk kommentator Harald Birkevold i Stavanger Aftenblad.

Han regner likevel dagens flertallskonstellasjon, som består av Høyre, Frp, Venstre, KrF, Senterpartiet og Pensjonistpartiet, som favoritter til å styre byen også etter valget.

– Ikke minst fordi disse har avtalt å ha drøftinger sammen før opposisjonen (bestående av Ap, Rødt, SV, med FNB og MDG som blokkuavhengige) får snakke med dem de må overbevise, forklarer Birkevold.

Han forteller at målingene før og i valgkampen har vist at ulike partier kan havne på vippen.

– Både FNB og Senterpartiet kan havne i vippeposisjon, noe de i så fall vil utnytte maksimalt. Sp vil garantert styrke seg fordi de to landkommunene Rennesøy og Finnøy innlemmes i Stavanger fra årsskiftet. Både Høyre og Arbeiderpartiet ligger begge an til å svekkes i forhold til 2015-valget, sier Birkevold.

HÅPER PÅ JORDSKJELV: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre åpnet valgkampen i nettopp Stavanger i starten av august. Han håper Kari Nessa Nordtun skal gjøre slutt på 24 års Høyre-velde i Rogalands største by. Foto: Carina Johansen

Kristiansand kommune (92 282 innbyggere)

Harald Furre (H) har vært ordfører siden 2015 og går for en ny periode. Kristiansand har lang tradisjon for borgerlig styre, og sist Arbeiderpartiet hadde ordføreren var i 1947. De siste 72 årene har byens ordfører kommet fra enten Høyre, KrF eller Venstre.

Dette viser snittet av de siste målingene i Kristiansand Parti Endring +1,7 R 3,8 % +1,7 +4,0 SV 7,3 % +4,0 −8,7 AP 19,4 % −8,7 +3,7 SP 5,1 % +3,7 +3,8 MDG 8,7 % +3,8 −5,9 KRF 9,9 % −5,9 −1,0 V 3,7 % −1,0 −4,3 H 19,4 % −4,3 −1,7 FRP 6,2 % −1,7 +5,7 DMK 10,2 % +5,7 +2,7 Andre 6,3 % +2,7 Kilde: Barometeret viser tallene fra den eneste meningsmålingen for Kristiansand som er publisert den siste uken før valget (Respons Analyse for VG og Fædrelandsvennen 4. sep), sammenliknet med det lokale valgresultatet fra 2015.

Ifølge politisk redaktør Vidar Udjus i Fædrelandsvennen er Furre fra Høyre fremdeles favoritt til å styre Kristiansand også etter valget.

– Men situasjonen er mer uforutsigbar enn før tidligere valg. 13 partier er inne i bystyret på vår siste måling. Vidar Kleppe fra Demokratene kan komme på vippen. Men både Høyre og Ap vil gjøre det de kan for å forme allianser uten han på laget. Skal de klare det, kan Miljøpartiet de Grønne, Senterpartiet og Venstre bli nøkkelpartier, sier Udjus.

VIDAR PÅ VIPPEN: Ifølge de siste målingene fra Kristiansand kan partiet Demokratene og Vidar Kleppe bli store nok til å avgjøre hvem som får styre Sørlandets største by de neste fire årene. Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX

Vidar Kleppe (55) var på 90-tallet nestleder i Frp nasjonalt, men meldte seg ut av partiet etter en opprivende strid med Carl I. Hagen. Siden har han bygget opp det innvandringskritiske Demokratene til å bli et relevant politisk parti både i Kristiansand-politikken og på fylkestinget i Vest-Agder.

Tromsø kommune (76 649 innbyggere)

Kristin Røymo (Ap) har vært ordfører siden byrådsmodellen ble avviklet i 2016, men tar ikke gjenvalg. Gjennom hele 80- og 90-tallet var Tromsø Høyre-styrt, men siden 2000 har Arbeiderpartiet og Høyre byttet på å ha makten i byen kjent som Nordens Paris.

Dette viser snittet av de siste målingene i Tromsø Parti Endring −7,3 R 7,1 % −7,3 +7,6 SV 15,5 % +7,6 −12,5 AP 17,3 % −12,5 +8,1 SP 10,3 % +8,1 +3,8 MDG 8,2 % +3,8 −0,5 KRF 2,6 % −0,5 −2,4 V 2,5 % −2,4 −5,3 H 15,0 % −5,3 −1,0 FRP 9,8 % −1,0 +8,6 BOM 8,6 % +8,6 +0,6 Andre 2,7 % +0,6 Kilde: Barometeret viser et gjennomsnitt av de to lokale meningsmålingene for Tromsø som er publisert den siste uken før valget. Disse er: Infact for NRK og Nordlys 4. sep og Respons for VG og iTromsø 3. sep. Hvert enkelt partis oppslutning er sammenliknet med det lokale valgresultatet fra 2015.

Politisk redaktør Martin Lægland i avisen iTromsø tar sjansen på å slå fast at dagens politiske styre i byen, bestående av Ap, SV og Rødt, ikke får flertall alene etter valget.

– Det er nærmest hevet over enhver tvil. Basert på målingene ser det likevel ut som om de kan beholde makten dersom de får støtte fra Senterpartiet og MDG, som begge hevder å være blokkuavhengige parti. Med et Ap i fritt fall og et SV som bykser frem, blir det da forhandlinger om hvorvidt Ap eller SV skal ha ordføreren, forteller Lægland.

LIGGER BEST AN: Arbeiderpartiets Gunnar Wilhelmsen (53) er favoritt til å bli ny ordfører i Tromsø skal vi tro meningsmålingene. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Situasjonen og det eventuelle samarbeidsgrunnlaget på borgerlig side i byen beskriver han som «elendig».

– Der har flere parti stilt ultimatum knyttet til bompenger og byvekstavtale. Frp og den lokale bompengelisten krever at det ikke blir noen form for brukerbetaling for bilistene, mens Venstre, Sp og KrF har lovet velgerne at det skal innføres. Det betyr at selv om det skulle bli borgerlig flertall, vil ikke partiene greie å finne sammen uten at noen vraker løftene og prinsippene sine, sier Lægland.