Exit Olemic Thommessen?

Skandalen omkring Stortingets byggeprosjekt kan felle stortingspresident Olemic Thommessen. Dagens nyhetsmelding fra Arbeiderpartiet der de ber han trekke seg, øker presset. En vanlig vurdering både i regjeringspartiene og i opposisjonen, er at det bare er snakk om dager før han må gå av: Kanskje allerede i forlengelsen av den varslede redegjørelsen tirsdag 6 mars.

Det er ikke lenger bare anonyme kilder i Høyre og Frp som uttaler seg. Høyres Hårek Elvenes og Frps Sivert Bjørnstad er blant de tydeligste kritikerne, selv om de ikke direkte krever at Thommesen må gå. Både Trond Helleland og Henrik Asheim i Høyre har begge implisitt innrømmet at tilliten til presidenten blir et tema framover. Men, som de sier, først må fakta på bordet.

Foreslo tiltak

Harald Tom Nesvik, tidligere parlamentarisk leder i Frp viser i Aftenposten 2. mars til at han flere ganger foreslo tiltak for å redusere utgiftene men «jeg fikk ikke gehør». Det er nå åpenbart viktig for mange å markere avstand til Stortingets håndtering av byggesaken.

I referatet fra møtet i september 2016 som Nesvik viser til, går det fram at flere i møtet foreslo tiltak for å redusere ambisjonene for byggeprosjektet eller andre tiltak som skulle begrense kostnadene. Høyres Michael Thetzchner, Senterpartiets Marit Arnstad, Martin Kolberg fra Ap og Bård Vegar Solhjell fra SV var de mest aktive, mens Hadia Tajik, parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiet, var mer forsonlig overfor presidentskap og administrasjon.

Thommesen avviste i møtet muligheten for å stanse prosjektet for å vurdere tiltak : «Det er ikke blitt gjort fordi en stopp i prosjektet ville føre til risiko for ytterligere økning av kostnadene og uansett ytterligere forsinkelse.»

På dette tidspunktet hadde byggeprosjektet økt til 1,8 milliarder kroner og Stortingets kontrollkomite ba derfor Riksrevisjonen gjennomføre en undersøkelse av prosjektet, som da den kom i juni 2017 inneholdt knusende kritikk av Stortingets håndtering av byggesaken. Kritikken mot administrasjonen og presidentskapet førte til en sterkt svekket stortingspresident.

Ytterligere overskridelser

Etter sjokket med enda en ny sprekk på 500 millioner kroner som ble kjent i februar 2018 er stemningen blitt ytterligere tilspisset og presset mot Thommessen øker dag for dag. For partiet Høyre kan det bli en belastning at de til slutt blir stående igjen som det eneste partiet som forsvarer stortingspresidenten.

Derfor var del av vurderingen bak Jonas Gahr Støres råd til Thommesen om å gå av, at Arbeiderpartiet som det største opposisjonspartiet måtte markere seg før Høyre selv kom til samme konklusjon.

Tåler ikke nye regninger

Dersom de fire partiene som støttet gjenvalget av Thommessen mot formodning skulle bekrefte dette standpunktet og la ham fortsette, vil stortingspresidenten ha svært lite å gå på. Skulle det igjen komme nye overraskende regninger på bordet, vil presset mot ham bli umulig å bære. Derfor taler det meste for at Thommessen går av eller trekker seg. Ikke fordi han personlig har noen skyld, men fordi noen må ta politisk ansvar for en skandale av så store dimensjoner.