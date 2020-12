– Det har blitt meldt om sprekkdannelser i bakken nær Kokstad gård, nord for skredområdet, som har ført til bekymring, sier innsatsleder Roger Pettersen i øst politidistrikt kl. 17.30.

Nå evakueres 46 personer fra 14 bygg. Riksvei 120 har blitt stengt og det er skiltet omkjøring.

NVE har hatt to befaringer i området for å se på de meldte sprekkdannelsene i området.

– Det er synlige sprekker i terrenget i den sonen. Det er tre til fire meters bredde på den største sprekken, sier regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

Hun sier at de nye sprekkdannelsene ikke var forventet i dette området.

– Personer som bor her har derfor fått beskjed om å evakuere til NVE har nærmere oversikt av situasjonen, sier Hofshagen.

Det søkes fremdeles etter 10 mennesker på Gjerdrum og tre redningspersonell ble firt ned i rasområdet, ifølge politiet.

I 14.00-tiden startet politiet søk i to hus om ligger i den såkalte «røde sonen» der raset gikk. Hunden og hundefører var inne i huset mens to redningspersonell støttet fra utsiden. I tillegg fikk de bistand fra to helikoptere.

– Etter informasjonsinnhenting, analyse og planlegging så besluttet politiet at det skal gjøres en innsats, et søk inne i rasområdet, sa innsatsleder i øst politidistrikt, Roger Pettersen i 14.00-tiden.

I 16.00-tiden er søket avsluttet. Politiet har ikke gjort noen funn.

– Vi har gjennomsøkte husene med hund. Det er ingen personer som er savnet på disse to adressene, sier innsatslederen om husene som ble gjort søk i, sier Pettersen.

Politiet valgte å søke i dette området fordi det ligger minst risiko her.

Forsvaret bistår i arbeidet til politiet.

– Vi har støttet med droner og seaking, og rekke soldater på bakken, sier Jakob Helgesen i Forsvaret.

Mannskapet er firt ned for å søke etter de ti som fortsatt er savned Foto: NTB/Screengrab

Politiet holder fast på at de fortsatt søker etter overlevende.

– Vi holder den muligheten åpen, vi mener den er reel. Vi søker etter overlevende. Dette er en redningsaksjon, sier Pettersen.

Ifølge innsatslede Morten Thoresen i brannvesenet kan det være savnede inne i de husene som har rast.

– Noen hus har flyttet seg opptil 400 meter. Så det er vanskelig å lokalisere husene, sier Thoresen.

Torsdag kveld har deler av et bygg rast ut i skredområdet i Gjerdrum, og fremdeles står flere bygg helt på kanten av skredet.

Ifølge NVE er området fortsatt utstabilt. De bistår politiet i sitt arbeid og gjør vuderinger av skredområdet.

Det er fortsatt aktivitet i rasområdet. Ved halv tre tiden torsdag raste halve huset som man kan se på bilde. Foto: Torstein Bøe / NRK

Nordisk bistand

Sverige og Danmark har tilbudt å bistå i redningsaksjonen.

– Vi har fått bistand av våre svenske kollegaer, som er på plass. Det er USTR-mannskap (Urban Search and Rescue, red. adm.) som er spesialtrent for skadesteder som her på Ask, sier Pettersen.

LES OGSÅ: Endelig fikk matmor treffe «Zajka» (10) igjen Han forteller at evakueringsområdet har blitt innskrenket. Det betyr at noen av de evakuerte kan komme hjem igjen.

– De beboerne det er snakk om har fått beskjed om at de kan flytte tilbake. Eksakt tall har jeg ikke.

Over 1000 personer har blitt evakuert så langt.

Flere hus står fortsatt på kanten av skredet. Det er en sjanse for at flere hus vil rase, ifølge politiet. Foto: Torstein Bøe

Gårdsdyr er berørt

Tre bondegårder med dyr i området skal være berørt av skredet.

Ifølge innsatsleder Thoresen i brannvesenet kommer redningspersonellet inn på alle de berørte gårdene.

– Dyrene på gården trenger vann og strøm. Kuer må også melkes. Det danner seg også mye gass inne i fjøsene, som må luftes. Det er aggregater og vanntanker som er kjørt inn, sier Morten Thoresen.

Skredet har gjort store skader på bebyggelser i Gjerdrum. Foto: Nima Taheri / NRK

– Dropp fyrverkeri

Politiet kommer med en sterk oppfordring om å droppe fyrverkeri i nærheten av skredområdet på nyttårsaften.

– Raketter og fyrverkeri er en risiko for luftressursene. Vennligst ikke bruk fyrverkeri før kl. 23:00, sier Pettersen.

Redningsmannskapet leter fortsatt etter de savnede. Foto: Nima Taheri / NRK

31 boenheter har rast

Til sammen har 31 boenheter og 9 bygninger rast etter skredet for over ett døgn siden.

LES OGSÅ: Slik søker politiet etter overlevende

Søket etter folk har pågått hele natten og formiddagen med helikopter og drone.

En redningsmann, hundefører og sporingshund besøkte rasområdet i morgentimene for å lete etter overlevende. Det fikk ikke resultater.

Søket har pågått i hele natt. Det har vært gjort redningsforsøk med sporingshund, fremdeles uten hell. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Det har vært bevegelser i grunnen på torsdag ettermiddag. Det er fortsatt fare for at flere hus kan rase.

Risiko for flere skred

– Det er ingen opplysninger per nå om at det er bevegelser i raset, sier Pettersen.

Regionsjef i NVE, Toril Hofshagen forteller at det likevel fremdeles er risiko for flere skred.

–Det som gjør det farlig er både grunnen og det er fortsatt risiko for at det kan gå nye skred. Det skjer avskalling fortsatt i skredområdet, sier hun.

LES OGSÅ: Bor du på kvikkleire? Her kan du sjekke

Det er fortsatt bygninger som ligger helt på kanten.

Politiet tar høyde for at de kan rase i løpet av tiden fremover.

Geologer borer i jorda andre steder for å utelukke, eller finne områder som er utsatt for skred.

Per nå er det ikke mulig å ta seg inn i skredområdet.

I grunnarbeidet har NVE undersøkt muligheten for bruke veien den sørvestlige delen av det evakuerte området.

De er nå i sluttfasen av dette arbeidet og håper de kan komme med nye anbefalinger til nødetatene i løpet av dagen.

Redningsmannskapet tar ingen pauser i søket etter de savnede. Foto: Torstein Bøe

To ras onsdag kveld

Værforholdene på stedet gjør søk vanskelig. Det har også vært utfordrende å lete i mørket.

Politiet og annet redningspersonell har hatt problemer med å ta seg inn utsatte området på grunn av faren for nye skred. Derfor har søket hovedsakelig blitt gjort fra luften.

Gjerdrum er et område som er spesielt utsatt for kvikkleireskred.

Kartet viser hvor skredet gikk natt til onsdag. Et stort område rundt skredet er evakuert.

– Det er ingen vurdering nå som tilsier at vi kan gå inn i området med mange mannskaper og lete, sier operasjonsleder Knudsen.

LES OGSÅ: Fotballsupportere samler inn klær til skredofre

Det har ikke gått noen nye ras siden i går kveld rundt klokken 23:00. Det raste to bygninger i den tiden.

Ved 09.30-tiden torsdag, forteller Hofshagen i NVE at været vil ikke påvirke vesentlig vårt arbeid, slik som værmeldingen er nå.

På grunn av vanskelige værforhold og fare for flere skred, har søket pågått hovedsakelig fra luften. Søket har pågått i hele natt. Foto: Eskil Wie Furunes

Funnet med varmesøkende kamera

I løpet av det siste døgnet har flere beboere i området blitt flydd ut. Helikoptrene er utstyrt med varmesøkende kameraer.

Her raser flere hus Du trenger javascript for å se video.

– Har varmesøkende kamera bidratt til å redde liv?

– Ja, det vil jeg si. Men det er en samlet innsats som gjør at vi har reddet liv i dag. Varmesøkende kamera er et av virkemidlene våre, sa innsatsleder Roger Pettersen til NRK onsdag.

Redningsmannskaper arbeider i området der skredet i Gjerdrum gikk tidlig onsdag morgen. Foto: Cicilie Andersen Redningsmannskapene bruker Sea King-helikoptre for å hente ut personer fra skredet. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK Nødetatene har sendt store ressurser til ulykkesstedet på Gjerdrum Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Blant de største skredet i nyere tid

Skredet som rammet området natt til onsdag beskrives som et av de største i nyere tid.

Lokalbefolkningen i Gjerdrum har trådt til det siste døgnet. Mange hjelper dem som nå står uten hjem. Flere lass med klær har blitt donert.