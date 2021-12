Eva Kristin Hansen brukte Stortingets privatsjåfører mest av alle i presidentskapet

Eva Kristin Hansen trakk seg som stortingspresident for snart en måned siden, etter at politiet åpnet etterforskning av stortingspolitikernes bruk av pendlerleiligheter. Nå er hun igjen i medienes søkelys. Denne gangen for bruken av Stortingets privatsjåfører.

Ingen i presidentskapet har kjørt med privatsjåfør så mye som den tidligere presidenten, viser en oversikt Aftenposten har fått. De fleste turene var mellom Stortinget og huset hennes i Ski.

Administrasjonen har ikke svart på avisens spørsmål om hvor mange av turene som offisielle oppdrag.

Elden: – Kan ha vært for å spare drosjeutgifter

I Stortingets regelverk står det ikke noe om hvorvidt bilene kan brukes som transportmiddel mellom hjemmet og Stortinget. Men det heter at «presidentskapets medlemmer kan benytte biltjenesten ved oppdrag, arrangementer, møter og reiser m.m. der de gjennom sine verv i presidentskapet representerer Stortinget».

Hansens advokat Jon Elden svarer Aftenposten at hun kan ha brukt denne tjenesten for å spare drosjeutgifter.

– Hun har vært skadet og hun er vel den eneste i presidentskapet som ikke selv kjører bil, skriver Elden i en e-post.