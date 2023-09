– Økokrim må åpne en sak og se på Sindre Finnes mange børsoperasjoner. Det er klart her er det røde flagg for innsidehandel som må etterforskes, sier jurist Eva Joly.

Ifølge Joly må Økokrim både se på Sindre Finnes' ansvar, og Erna Solbergs ansvar.

– Det finnes uaktsom innsidehandel, som også er forbudt.

Sjef i Økokrim Pål Lønseth forteller til NRK at de vurderer om det er rimelig grunn til å etterforske aksjekjøpene til Sindre Finnes.

– Det må foreligge en eller annen form for indikasjon på straffbare forhold før vi åpner etterforskning, forklarer Lønseth.

Joly er kjent som korrupsjonsjeger og tidligere politiker. I 2013 var hun presidentkandidaten til det franske miljøpartiet Europe écologie – Les verts.

Hun har også uttrykt sin støtte til Miljøpartiet de Grønne her hjemme i Norge.

Høyre har fått anledning til å svare på Jolys kritikk. De har ikke svart på henvendelsen ennå.

Ulike regler

Den kjente korrupsjonsjegeren mener Erna Solberg bør gå av som partileder for å bevare tilliten til demokratiet.

Men hun tror det er stor vilje til å tilgi Solberg etter avsløringene om Sindre Finnes' mange aksjekjøp.

– Det tror jeg er farlig, fordi ting har skjedd og det må få konsekvenser. Om det ikke gjør det, så betyr det at samfunnet er todelt, slår hun fast.

Joly trekker frem NAV-skandalen som et eksempel. Hun mener samfunnet er delt i to, hvor vanlige mennesker kommer i fengsel for trygdefeil.

Daværende statsminister møter NAV-berørte Rune Halseth etter høringen om trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tilbake i 2020. Foto: Lise Åserud / NTB

– Der er man veldig streng. Også er det de der oppe, altså den internasjonale eliten som lever av børsspekulasjon. De står aldri til ansvar.

Hun sier det norske samfunnet er bygget på en likhetstanke og et fellesskap. Hvis man ikke følger opp saken mot Solberg vil det være brudd på fellesskapets regler.

– Alle kan lese, alle kan se, og det hjelper ikke å bruke spinndoktor for å klare å komme seg vekk fra de harde fakta over til følelsesladede betraktninger.

Solberg sitt ansvar

Joly kritiserer også politikere og partiets bruk av kommunikasjonsrådgivere og spinndoktorer, og mener at politikere ikke kommuniserer sine egentlige følelser knyttet til saker.

– Det er å kommunisere den historien man har bygget opp, og her er det klart det var bare en liten trang sti som var mulig for Erna om hun ville fortsette som politiker, sier hun.

Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes på nobelutdelingen tilbake i 2022. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Ifølge Joly er Erna Solberg og Høyre sin historie at partilederen ikke hadde noe ansvar for aksjekjøpene. Og at det er Sindre Finnes sin skyld.

– Denne historien er ikke nok, for den kan ikke bortforklare Ernas personlige ansvar som statsminister, hvor hun har ansvar for å kontrollere ikke bare hva ministerne gjør, men også hva hennes nærmeste gjør.