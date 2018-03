EU: – Dette er falske nyheter som spres om Norge

I 2015 vedtok EU at det var behov for å sette opp en egen spesialgruppe som skulle bekjempe falske historier om EU-land, som ble plantet av russiskvennlige kampanjer på ulike medier.

Som et resultat har «European External Action Service East Stratcom Task Force» identifisert og samlet inn over 3500 eksempler på desinformasjon i ulike medier.

Også Norge er omtalt på denne listen.

Her er tre falske nyheter som EUs spesialgruppe som jobber for å stanse desinformasjon har funnet om Norge:

1. – Klarte ikke å selge fisk som Russland sa nei til

Sommeren 2014 forsvant Norges viktigste sjømatmarked. Da stanset Russland å importere norsk fisk, som et svar på vestlige lands sanksjoner mot Russland etter landets annektering av Krimhalvøya.

Russiske vesti.ru skrev i ettertid at norske selskaper ikke klarte å finne andre markeder som kunne erstatte salget av fisk til Russland, ifølge EUs spesialgruppe. Norge skal ha tapt rundt «en milliard dollar».

Dette stemmer ikke, skriver spesialgruppen.

2. – Barn har lov til å bli forelsket i voksne

Det tsjekkiske nettstedet AC24 kom med sterke beskyldninger mot Norge i mai 2017, ifølge EU.

Nettstedet skal ha skrevet at i Norge har «barn lov til å bli forelsket i voksne». Nettstedet meldte også at «det vil bli like vanlig med sex med barn som sex mellom homofile» i løpet av en 20–30 års periode, ifølge EUs granskere.

Norsk lov forbyr sex mellom voksne og barn under 16 år.

3. – Vil overbevise Vesten om at Krim hører til Russland

I oktober 2017 dro en gruppe norske aktivister fra foreningen Folkediplomati Norge til Krim-halvøya. De dro til den russiske delen av Krim for å snakke med folk og «se hva de tenker om Krim-halvøya», skrev VG.

Nettstedet NTV meldte at «det norske folks diplomater vil overbevise Vesten om at Krim hører til Russland», skriver EUs spesialgruppe.

Ingen av de norske aktivistene som dro til Krim-halvøya representerte norske myndigheter.

Daværende statssekretær Marit Berger Røsland (H) i Utenriksdepartementet sa til TV2 at hun fryktet besøket «kunne legitimere den russiske anneksjonen».

Les mer: NRK besøker fabrikk hvor falske nyheter lages

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. – BLE BRUKT I FALSKE NYHETER: Norske diplomaters angivelige støtte til Russlands kontroll over Krim-halvøya var en falsk nyhet, skriver EUs spesialgruppe.

EU: Også falske nyheter om Sverige

Også vårt naboland Sverige har vært utsatt for falske nyheter, skriver EUs granskere.

En enorm økning i antallet voldtekter, og en utsettelse av det svenske valget, er blant ryktene som bevisst spres om Sverige, ifølge EU.

Her er tre falske rykter som verserer om vårt naboland, melder SVT:

1. – Foreslo lov fordi migranter voldtok så mange

25. desember 2017 meldte den russiskkontrollerte nyhetsbyrået Ria Novosti at årsaken til at den svenske regjeringen foreslo en samtykkelov var at migranter begikk så mange voldtekter, ifølge EUs granskere.

Dette stemmer ikke – migrantene nevnes ikke i sammenheng med forslaget, påpeker den svenske rikskringkasteren.

Lovforslaget innebar at det skulle bli forbudt å ha sex med en person som ikke tydelig uttrykker eller viser aktivt at hun eller han vil delta.

2. – Voldtektene økte med 1000 prosent

9. desember hevdet det tsjekkiske nettstedet AC24 at antallet voldtekter i Sverige hadde steget med 1000 prosent som følge av stor innvandring i 2015, skriver EUs spesialgruppe.

Ifølge SVT økte antallet anmeldte voldtekter med 13 prosent fra 2015 til 2016.

Andelen som sa de var utsatt for seksuelle overgrep økte i samme periode fra 1,7 prosent til 2,4 prosent.

Det fantes heller ikke egne tall på hvor mange av voldtektene som ble begått av migranter.

3. – Utsatte valget i Sverige med fire år

15. februar skal det tsjekkiske nettstedet protiproud.parlametnilisty.cz ha meldt at den svenske regjeringen bestemte seg for å avlyse neste valg.

Nettstedet skrev at resultatet ble at det svenske folket ikke fikk stemme før i 2022, ifølge EUs granskere, melder SVT.

Dette stemmer ikke.

Valget i Sverige avholdes – som planlagt – 9. september 2018, skriver svenske Expressen.