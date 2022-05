EU splittet partiet: Nå skal MDG ta stilling til norsk medlemskap

– Norge må ta stilling til om vi skal søke medlemskap i EU, og MDG skal aktivt bidra til å løfte en slik debatt, sier Einar Wilhelmsen, leder i redaksjonskomiteen i Miljøpartiet de Grønne.

Lørdag ble det stemt over det nye forslaget på landsmøtet, som fikk overlegent flertall med 171 stemmer for og 35 stemmer mot.

I forkant av avstemningen møtte flere i redaksjonskomiteen og andre MDG-topper pressen, etter å ha tatt en helomvending i hva de mener bør være partiets EU-standpunkt.

Opprinnelig ba partitoppene landsmøtet om et ja til en folkeavstemning om EU-medlemskap.

Men da saken gikk opp til debatt fredag, var misnøyen stor blant flere i partiet, som mente forslaget kom for brått på, og var for dårlig forankret.

– Jeg synes prosessen om standpunkt har gått for fort, uten at partiet har fått diskutere saken ordentlig, sier Frode Elias Lindal, leder i Alta MDG.

FIKK IKKE STØTTE: MDG-profilene Rasmus Hansson og Lan Marie N. Berg tok forrige uke til orde for at partiet måtte ta stilling til en EU-folkeavstemning. Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN / NRK

Oppe til sent på natten

Etter å ha jobbet i de sene nattetimer, skrotet redaksjonskomiteen derfor sitt gamle forslag.

MDGs Lan Marie Nguyen Berg mener likevel de har kommet frem til et godt kompromiss, og at partiet snart vil være klare til et ja eller nei til EU.

– Jeg tror vi kan være klare i løpet av det neste året. Det vil vi se. Men jeg ser av debatten at mange i MDG er positive til å tilnærme seg EU enda mer, sier Berg.

Hun ser også at flere synes prosessen har gått litt fort i svingene.

– Vi har stor forståelse for at mange syns det ble en litt rask prosess. Jeg tror vi nå fremover skal få en god gjennomgang, og diskutere standpunktet i partiet, sier Berg.

Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa som følge av Ukraina-krigen, en akutt klima -og naturkrise, hensyn til jobber, og internasjonal solidaritet, er punktene komiteen mener styrker at Norge nå må ta stilling til EU-medlemskap.

MDGs vedtak om EU Ekspandér faktaboks MDG mener den helt nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa som følge av krigen i Ukraina, sammen med den stadig mer akutte klima- og naturkrisen, hensyn til jobber i Norge, og internasjonal solidaritet, tilsier at Norge nå må ta stilling til om vi skal søke medlemskap i EU. MDG skal aktivt bidra til å løfte en slik debatt. Kilde: Miljøpartiet de Grønne

– Vært en dårlig prosess

Frode Elias Lindal, er en av dem som har vært misfornøyd med håndteringen av EU-spørsmålet.

Han tok dissens på det nye kompromisset.

MISTER FOKUS: Frode Elias Lindal i MDG mener partiet mister fokus på andre viktigere saker, når de skal diskutere EU-spørsmålet. Foto: William Jobling / NRK

– Føler du partitoppene har kuppet EU-debatten?

– Nei, men det har vært en dårlig prosess med dårlig forankring. Det burde ikke vært gjort på den måten, sier Lindal til NRK, som tror EU-spørsmålet vil ta for mye krefter fra det politiske rommet.

– Det blir en kommune -og fylkesdebatt ganger ti. Så for de grønne, vil vi tjene lite på å lage så mye støy. Vi mister fokus på de andre gode sakene, og det er feil bruk av ressursene våre, sier Lindal.

En annen som var kritisk til EU-prosessen er leder i Oslo MDG, Sigrid Heiberg.

– Jeg er glad den opprinnelige forslaget ikke fikk flertall. Jeg tror mange følte det kom brått på, sier hun til NRK.

BLITT USIKKER: Sigrid Heiberg i Oslo MDG, sier hun er splittet i EU-spørsmålet, men at partiet likevel må ta debatten. Foto: Annika Byrde / NTB

Heiberg har selv kjempet mot norsk EU-medlemskap i mange år. Men den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, og EUs klimapolitikk har nå gjort henne usikker.

– Jeg er veldig i tvil, og vet ikke om jeg vil stemme ja til et EU-medlemskap. Men det vi nå sier, er at Norge trenger å ta denne diskusjonen på alvor, og det vil MDG bidra til, sier Heiberg.