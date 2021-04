EU saksøker AstraZeneca

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det opplyser EU-kommisjonen mandag, ifølge AFP.



– Kommisjonen startet sist fredag et søksmål mot selskapet AstraZeneca på grunnlag av brudd på den avanserte kjøpsavtalen, sa EUs talsmann Stefan De Keersmaecker, og la til at søksmålet ble lansert på vegne av de 27 medlemslandene.

EU-kommisjonen sa mandag at de hadde startet rettslige skritt mot AstraZeneca for å ikke ha respektert kontrakten for levering av koronavaksiner, og for å ikke ha en «pålitelig» plan for å sikre leveranser, skriver Reuters.



I AstraZenecas kontrakt med EU ble det avtalt at de skulle levere 300 millioner doser som skulle fordeles blant de 27 medlemslandene, med en mulighet for levering av en ytterlige 100 millioner doser til.



Men i det første kvartalet i 2021 ble det bare levert 30 millioner doser. Selskapet sier at de bare kan levere 70 millioner i andre kvartal, og ikke de 180 millionene som ble lovet.

– Vi ønsker å sørge for en rask levering av tilstrekkelig antall doser til europeiske borgere. Det ble lovet i kontrakten, sa EUs talsmann Stefan De Keersmaecker.

Misnøye allerede i mars

AstraZeneca har hatt store forsyningsproblemer og har flere ganger måttet varsle om forsinkelser i leveransene. Sist uke ble det kjent at EU ikke vil bruke opsjonen de har til å kjøpe flere doser av vaksinen.

Allerede i mars sendte kommisjonen et brev til den svensk-britiske farmasigiganten der de ga uttrykk for sin misnøye.

Selskapets vaksine, som markedsføres under navnet Vaxzevria, har også støtt på problemer med alvorlige bivirkninger og knyttes til et lite antall tilfeller av blodpropp og lavt blodplatetall. Flere av tilfellene har hatt dødelig utfall.

En rekke land har innført begrensninger på hvem som får vaksinen, og mange steder gis den kun til eldre. I Norge er det for tiden ingen som får AstraZenecas vaksine.

Vil forsvare seg i retten

AstraZeneca sier at de synes det er synd at EU-kommisjonen har valgt å gå til retten som følge av vaksineforsyningene fra selskapet, melder Reuters.



Selskapet skriver at de er i ferd med å levere nær 50 millioner doser til europeiske land innen slutten av april, som er i tråd med leveransemengdene de har varslet.



De sier de vil forsvare seg sterkt i retten, etter at EU varslet at de vil saksøke selskapet for mangler i vaksineleveransene.

I en annen melding fra Reuters sier selskapet at de ser frem til å finne frem til en konstruktiv løsning sammen med kommisjonen for å få vaksinert så mange som mulig.