EU forsøker å berolige May og britene

Storbritannias statsminister Theresa May mener brexitavtalen vil være truet så lenge britiske politikere oppfatter løsningene for irskegrensa som en felle.

Torsdag møtte hun stats- og regjeringssjefene i EUs øvrige 27 medlemsland.

Ifølge May er det et flertall i det britiske Underhuset for å få på plass en avtale med EU.

Samtidig er mange av parlamentarikerne urolige over et forslag til reserveløsning for irskegrensa som er innbakt i avtalen, ofte omtalt som en «backstop» for Nord-Irland.

Frykter en «felle»

Britiske politikeres frykt er at den såkalte reserveløsningen kan bli en «felle» som Storbritannia ikke vil klare å komme seg ut av hvis den først tas i bruk.

– Vi er nødt til å endre oppfatningen om at denne backstopen kan bli en felle som Storbritannia ikke kan unnslippe. Fram til vi gjør det, vil avtalen – vår avtale – forbli truet, sa May til europeiske ledere på EUs toppmøte i Brussel torsdag.

EU: – Kun midlertidig avtale

De 27 andre landene nekter å endre mer på den avtalen som nå ligger på bordet.

Men de prøver å berolige britene i en felles erklæring der de skriver at den kontroversielle reserveløsningen om irskegrensen kun er ment å være midlertidig.

Målet er at det aldri skal bli nødvendig å ta den i bruk i det hele tatt. EU-landene sier de vil legge seg i selen for å få på plass en ny avtale innen 2021.

Blir det likevel slik at reserveløsningen må tas i bruk, vil EU «gjøre sitt beste» for raskt å nå enighet med Storbritannia om andre ordninger, heter det i erklæringen.

Samtidig er EU-kommisjonen og dens president Jean-Claude Juncker i gang med å gjøre forberedelser tilfelle Storbritannia dropper en brexitavtale, og får en såkalt «hard brexit» i mars 2019.