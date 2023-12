Torsdag kunngjorde president for Det europeiske råd, Charles Michel, at EU åpner medlemsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Det skriver han på X.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

– Dette er en seier for Ukraina og hele Europa, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Michel sier samtidig at Georgia har fått status som kandidatland.

Beslutningen om å åpne forhandlinger om medlemskap i EU for Ukraina og Moldova skal ha funnet sted under et møte mellom europeiske ledere i Det europeiske råd på torsdag.

Orban forlot møtet

Viktor Orban, Ungarns statsminister, forlot toppmøtet da beslutningen ble tatt.

– EU-medlemskap for Ukraina er en dårlig avgjørelse. Ungarn vil ikke ta del i denne dårlige avgjørelsen, skriver han på Facebook etter møtet.

Orban er den eneste av de 27 statslederne i Det europeiske råd som blankt har avvist ukrainsk EU-medlemskap de siste ukene.

Ungarns statsminister, Viktor Orban, på plass i Brussel i forbindelse med EU-toppmøtet. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

I en video på Facebook-innlegget sier Orban at de andre 26 lederne var fast bestemt på at denne beslutningen måtte tas.

– Derfor valgte Ungarn å gå sin egen vei, sier han i videoen.

– Valgte å ikke bruke vetoretten

Detaljene rundt EU-beslutningen er foreløpig uklare.

– Det er mulig å få et vedtak selv om ikke alle land er til stede. Vanligvis vil man da gi et annet land myndighet til å stemme på vegne av den som er borte, men det er ikke obligatorisk, sier en kilde som var til stede da vedtaket ble gjort til NRK.

Irlands statsminister, Leo Varadkar. Foto: JOHANNA GERON / Reuters

Irlands statsminister, Leo Varadkar, stadfester i en uttalelse at Orban ikke var til stede da EU-lederne skulle stemme over forslaget, skriver Reuters.

– Orban valgte å ikke bruke vetoretten sin. Han ga heller ikke bort stemmen sin til et annet land, sier Varadkar.

Ifølge flere diplomatkilder skal det ha vært Tysklands rikskansler, Olaf Scholtz, som foreslo at Orban forlot møtet da Ukraina-beslutningen skulle tas.

– Glad på våre partneres vegne

Detaljene rundt EU-beslutningen er foreløpig uklare.

– Det er mulig å få et vedtak selv om ikke alle land er til stede. Vanligvis vil man da gi et annet land myndighet til å stemme på vegne av den som er borte, men det er ikke obligatorisk, sier en kilde som var til stede da vedtaket ble gjort til NRK.

President for Europakommisjonen, Ursula von der Leyen. Foto: Javad Parsa / NTB

Presidenten for Europa­kommisjonen, Ursula von der Leyen, skriver på X at dette er en strategisk beslutning og en dag som vil gå inn i historiebøkene.

– Jeg er stolt over at vi har etterkommet lovnadene våre og er glad på våre partneres vegne, skriver hun.

På toppmøtet mellom EU-lederne skal det også forhandles om en støttepakke til Ukraina på 50 milliarder euro, om lag 590 milliarder kroner, over de neste fire årene. Også dette har Orban vært kritisk til.