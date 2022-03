Etterlyser svar om hemmelighold for russisk fiskerimilliardær

Russiske fiskere får fiske i norsk økonomisk sone og levere fisken på norske mottak. Likevel hemmeligholder Norge den russiske fordelingen av kvoter, mens norske fiskere må tåle full åpenhet.

Etter at NRK kunne fortelle at den russiske fiskerimilliardæren Vitali Orlov i det skjulte har blitt større og større i norske farvann, har det kommet reaksjoner.

– Økonomien i dette er en del av oligarkstyret som vi ønsker å gå til kamp mot i Russland, sier Alfred Bjørlo, som sitter i næringskomiteen på Stortinget for Venstre

Russiske Vitaly Orlov eier det gigantiske Norebo-konsernet, og har en luksusleilighet i denne boligblokken i London. Foto: DMITRY DUKHANIN / JØRN TOMTER

Ber fiskeriministeren forklare

Norske myndigheter vet hvor store kvoter russiske fiskere har i Barentshavet. Offentliggjøres dette, kan det skade Norges utenrikspolitiske interesser, mener regjeringen.

Hemmeligholdet er merkelig, mener Bjørlo.

Venstres Alfred Bjørlo mener at Norge burde stenge norske havner for russiske fartøy som en reaksjon på krigen i Ukraina. Foto: Arne Stubhaug / Arne Stubhaug

– Her bør det være åpenhet. Hvis det er spesielle hensyn som gjør at regjeringen likevel mener at offentliggjøring ikke er rett, så bør de raskest mulig orientere Stortinget om dette.

Heller ikke Solberg-regjeringen, som Venstre var en del av, ga innsyn i kvotefordelingen på russisk side. NRK har ikke lyktes med å få et intervju med Høyre.

Skjørt?

Det står ingenting i fiskeriavtalen om at den russiske kvotefordelingen skal holdes hemmelig. Likevel sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) at å offentliggjøre denne informasjonen vil bryte med Russlands tillit. Det kan få konsekvenser.

– Det ene er at vi risikerer å ikke få tilgang på informasjon, som er viktig for å kunne utøve en grundig og god fiskerikontroll. Det andre som henger over alt dette, er at vi ikke vil gjøre noe som setter det norsk-russiske fiskerisamarbeidet i spill.

– Russland har også interesse av en bærekraftig forvaltning. Er samarbeidet med Russland så skjørt at vi ikke kan dele denne informasjonen?

– Jeg har ikke behov for å karakterisere om samarbeidet er skjørt eller ikke. For oss er det viktig å hegne om det, svarer Skjæran.

Orlovs Norebo-konsern har tidligere uttalt til NRK at det er gode grunner til ikke å oppgi kvoter.

– Rederier pleier ikke å røpe informasjon om kvoter som de har til sin disposisjon. Eller om sine finansielle resultater. Det finnes flere grunner til dette, skrev talsperson i Norebo, Sergej Sennikov, i en e-post til NRK.

– Høres litt dramatisk ut

SV stoler på fiskeriministeren når han sier at offentliggjøring av russiske kvoter kan skade Russlands tillit til Norge. De vil imidlertid få en grundigere forklaring på hvordan offentliggjøring av kvoter kan sette fiskerisamarbeidet i fare.

Norge har i snart fem tiår hatt et godt fiskerisamarbeid med Russland, og dette må vi hegne om, sier Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Hvis statsrådens mening er det, så må vi ta det til etterretning. Det høres litt drastisk ut, men det blir interessant å høre, sier Torgeir Knag Fylkesnes, som er SV-nestleder og medlem i næringskomiteen på Stortinget.

Avviser usolidarisk skjerming

EU har blitt enige om omfattende sanksjoner rettet mot Russlands økonomi. Italia har ofret handel med designklær, Frankrike Champagne og Belgia diamanthandelen. Det er ikke usolidarisk av Norge å skjerme norsk fiskeri, mener SV.

– Vi må ikke glemme at vi deler hav med Russland. Det betyr at hvis vi skal ta vare på de siste store fiskestammene med torsk, sei og hyse, så er vi helt avhengige av et sånt samarbeid.

I 2019 og 2020 leverte russiske trålere fisk i Norge for 1,8 og 1,6 milliarder kroner. Det gjør at de kan få høyere priser og lettere tilgang på det europeiske markedet.

Venstre vil stenge norske havner for russiske skip. Bjørlo frykter ikke at det vil ødelegge fiskerisamarbeidet.

– I alle fall ikke hvis dette er en del av en felles, europeisk sanksjonspolitikk mot Russland.

Skjæran skjønner godt at saken skaper debatt, sett i lys av Russlands krig i Ukraina.

– Men nå er det kanskje viktigere enn noensinne å holde hjertet varmt og hodet kaldt.

Les også: