Erna Solberg oppfordret lørdag alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig. Samtidig understreket hun at norske flyplasser fortsatt vil være åpne for norske borgere som skal hjem.

– Folk som er på reise og har behov for å reise hjem til Norge, må umiddelbart ta kontakt med sitt reiseselskap eller flyselskap for å finne praktiske løsninger for hjemreisen. De gjør alt de kan for å få folk hjem. Det er viktig at de som ønsker å returnere, gjør det nå, sa hun.

Norske myndigheter er i kontakt med SAS og Norwegian for å se på muligheten for å holde enkelte flyvninger i gang, men det må ses nærmere på hvordan dette eventuelt kan gjøres.

– Utenriksdepartementet henviser til det statsministeren har sagt. Følg med på flyplassene og flyselskapenes hjemmesider for reiseoppdateringer, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg.

En av de norske i utlandet er Kari Eldby fra Lødingen i Nordland. Hun har vært i Puerto Rico på Gran Canaria siden sist mandag og her ikke hjemreise før 2. april.

– UD gir oss råd om at vi skal reise hjem til Norge, men de gir oss ingen hjelp til å klare det, sier Kari Eldby.

Nå er hun redd for at hun blir sittende fast på Gran Canaria.

– Nå vil jeg bare hjem så fort som mulig, men det er ikke mulig å få billetter herfra, sier Eldby til NRK på telefon.

Eldby reiser alene og bor i en leilighet. Nå har hun alliert seg med to andre norske kvinner som er i samme situasjon.

Marit Pedersen, som bor i Oslo, har vært på Gran Canaria i to uker, mens Solveig Pedersen fra Harstad har vært der i tre uker.

Spania stenges ned

Kari Eldby har vært skulle egentlig være på Gran Canaria i tre uker. Foto: Privat

Ingen av de tre kvinnene snakker spansk og de synes det er vanskelig å skaffe seg informasjon om hva som skjer der de er.

Restauranter har vært stengt og de frykter at flyplasser blir stengt, slik at de ikke blir mulig å ta seg fra øya.

Lørdag ettermiddag kom beskjeden om at spanske myndigheter «stenger ned» landet fra mandag morgen.

Folk får bare lov til å forlate hjemmene sine for å kjøpe mat og medisiner, å dra på arbeid, å besøke lege og banker, og reiser for å ta vare på barn og eldre.

– Hadde jeg kunnet, hadde jeg dratt i ettermiddag, sier Kari Eldby etter at nyheten om nedstengningen ble kjent

Hun sier at hun håper at Norge ønsker å få dem hjem.

– Hvis dette utarter, så vil jeg være hjemme med barn og barnebarn, sier Kari Eldby.

Betalte 8500 for hjemreise

Eldby har vært i kontakt med reiseselskapet sitt, Ving, som sier de skal hjelpe henne med hjemreise.

Noen avklaring om når og hvordan hun skal reise hjem, har hun ikke fått.

En av de andre kvinnene har klart å kjøpe seg en billett hjem til Norge med Norwegian etter å ha prøvd i et par døgn.

Solveig Pedersen betalte 8500 kroner for en billett til Oslo og videre til Evenes på onsdag i neste uke.

– Jeg vet ikke om jeg får den dekket av reiseforsikringen, men det bryr jeg meg ikke om nå. Jeg vil hjem, sier hun til NRK.

Feilmelding på Utenriksdepartementets reiseregistreringsside. Foto: NRK

Klarer ikke å registrere seg

Både Kari Eldby har prøvd registrere seg på Utenriksdepartementets nettside der nordmenn i utlandet kan si fra hvor de er.

– Jeg har prøvd å registrere meg i to dager, men det virker ikke. sier hun.

Også Marit Pedersen har prøvd å registrere seg i to dager, også hun uten å lykkes.

– Det synes jeg er for dårlig, sier Pedersen til NRK.

Når NRK lørdag formiddag prøver å registrere seg, lykkes det ikke på mobiltelefon. Ved å prøve å registrere seg ved hjelp av e-post, får NRK etter to timer tilsendt en registreringskode.

Utenriksdepartementet opplyser om at det tidvis har vært stor pågang på reiseregistrering.no, men at tjenesten er oppe lørdag kveld.

Flere med problemer

Også andre nordmennene i utlandet har problemer med å komme seg hjem til Norge.

Venninnene Maria Pedersen (21) og Anna Lundvall (20) frykter at de blir fanget på den filippinske øya Palawan når landet går i «lockdown».