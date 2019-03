Etterlyser bedre støtte til folk som mister håret

For to uker siden skrev NRK om 24 år gamle Marie-Madelen Bekken som mistet håret på grunn av hudsykdommen alopecia areata.

Hårtapet gikk så hardt utover psyken hennes at hun vegret seg for å gå ut av døra.

– Det var et sjokk. Jeg var veldig langt nede og mistet energien helt, sier Bekken, som også sykemeldte seg i en lengre periode.

På bloggen sin skrev Marie-Madelen Bekken et innlegg der hun fortalte sine lesere om hårtapet og hvordan det gikk utover psyken hennes. Foto: Skjermdump, www.mariebekken.blogg.no

Fakta om alopecia areata Ekspandér faktaboks Fellesbetegnelse for ulike typer av autoimmun hudsykdom som kjennetegnes ved flekkvis tap av hår på hodet og/eller andre steder på kroppen.

Årsaken til alopecia areata er at kroppens immunsystem ved en feiltakelse angriper hårsekkene i huden, men hvorfor kroppen angriper disse hårsekkene er ikke avklart. Ved alopecia areata reduseres de berørte hårsekkenes produksjon drastisk, hårsekkene blir små og produksjonen av hår stopper opp for kortere eller lengre tid. Hårsekkene dør ikke, og de kan gjenoppta normal hårproduksjon selv etter flere år med diagnosen.

Sykdommen forekommer både hos menn og kvinner i alle aldre, men de fleste som får diagnosen opplever symptomer før de er 30 år. Det er ikke påvist at sykdommen er arvelig.

Det er uvisst hvor mange som er rammet av sykdommen, men en amerikansk undersøkelse antyder at én prosent av befolkningen har den i større eller mindre grad. Kilde: Landsforeningen Alopecia areata

Ikke stort nok hårtap til støtte

For å kompensere for hårtapet kjøpte Bekken en parykk fra et nettsted som tilbød så naturtro hår som mulig.

Etter rabatten på 30 prosent var prislappen på parykken 13.000 kroner. Vanligvis vil unge mennesker med alopecia trenge minst to parykker i året, ifølge Alopeciaforeningen.

Folketrygden dekker utgifter til parykk inntil en fastsatt stønadsgrense, men 24-åringen fikk beskjed om at hårtapet hennes ikke var stort nok til å kvalifisere til støtte.

Det synes hun er urettferdig.

– Jeg forstår at de ikke kan gi parykk til alle som mister litt hår, men man burde få noen form for støtte til for eksempel psykolog. Selv orket jeg ikke gå på jobb, og jeg regner med at veldig mange andre som har sykdommen vil ha den samme følelsen.

Slik så hodebunnen til Marie-Madelen Bekken ut etter at hun fikk alopecia. Foto: Privat

– Stønadsordning ikke tilstrekkelig

Leder Oda Molstad for Alopeciaforeningen mistet selv håret på grunn av alopecia da hun gikk på ungdomsskolen. De siste årene har hun jobbet for å bedre stønadsordningene for andre som går gjennom det samme. Foto: Privat

På bakgrunn av et forslag fra regjeringen vedtok Stortinget i statsbudsjettet for 2018 å utvide stønadsordningen til parykk for personer mellom 18 og 30 år.

Det er Alopeciaforeningen fornøyd med, men de mener rundskrivet NAV forholder seg til i møte med personer som mister håret ikke fungerer særlig bra i praksis.

Kriterier i NAVs rundskriv Ekspandér faktaboks Hårtapet må være så utbredt at parykk er nødvendig. Dersom flekkvist hårtap lar seg dekke gjennom bruk av hestehale, spenner m.m., vil nødvendighetsvilkåret som regel ikke være oppfylt. At håret er kort eller tynt gir i seg selv ikke rett til parykk etter folketrygdlovens bestemmelser.

Hårtapet må som hovedregel være varig, jf. pkt. 3.4 om varighet. Varighetsvilkåret er oppfylt når hårtapet har vart i 2-3 år, eller hvis lege har sannsynliggjort at hårtapet vil vare i minst 2-3 år. Det er ikke en forutsetning at hårtapet er konstant. Varighetsvilkåret kan også være oppfylt selv om hårtapet endres eller har gjentagende og periodevise svingninger.

I rundskrivet står det blant annet at «flekkvist hårtap som lar seg dekke gjennom bruk av hestehale eller spenner, som regel ikke gir rett til støtte».

Leder Oda Molstad for Alopeciaforeningen trekker frem to problemer hun mener dette kriteriet har:

Det er vanskelig for saksbehandlere å vurdere hvorvidt hårtapet faktisk kan dekkes over ved hjelp av hestehaler eller spenner.

Sykdommen er uforutsigbar og man kan derfor miste mye hår bare over natten.

– Du kan ikke hele tiden måtte dra inn for å dokumentere at hårtapet kvalifiserer til støtte, sier Molstad.

NRK har spurt Arbeids- og sosialdepartementet ved statssekretær Guro Angell Gimse (H) om de ser nødvendigheten av å endre kriteriene for stønad til parykk for personer som opplever hårtap på grunn av alopecia.

Det ønsker de ikke å svare på.

Statssekretær Guro Angell Gimse for Arbeids- og sosialdepartementet sier at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å endre stønadsordningen for personer over 30 år som mister håret. Foto: PETER MYDSKE / PETER MYDSKE

Samtidig sier Angell Gimse at «det er ansett som viktig å prioritere at unge mennesker i overgangen mellom videregående skole og utdanning/arbeid får tilstrekkelig stønad til parykk».

Vil øke stønadsgrensen

Interne undersøkelser Alopeciaforeningen har gjennomført, viser at flere av deres medlemmer har hatt stort sykefravær i forbindelse med hårtap.

Det er bakgrunnen for at foreningen nå jobber for å heve stønadsgrensen for de over 30 år. I 2019 er den årlige stønadsgrensen for personer over 30 år, 5725 kroner.

Leder Oda Molstad påpeker at utgifter til parykk for de fleste vil være på over 30.000 kroner i året.

– Selv om man har kommet i arbeid og stablet økonomien på beina, skal det ikke være sånn at man må velge mellom parykk og ferietur, legger Molstad til.

Statssekretær Angell Gimse i Arbeids- og sosialdepartementet er ikke enig med Molstad i hennes anslag over hvor mye det koster for parykker.

– Anslag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet fra 2016 viser at de fleste voksne vil kunne se naturlige ut på håret med årlig kjøp av parykk til en samlet pris av mellom 8000 og 10.000 kroner, dersom den blir tatt godt vare på.

– Et samfunnsøkonomisk problem

Statssekretæren sier at det foreløpig ikke er aktuelt å øke stønadsgrensen for personer over 30 år som opplever hårtap, fordi det er et budsjettspørsmål som må prioriteres opp mot andre viktige formål.

Molstad mener det er et samfunnsøkonomisk problem at stønadsgrensen for parykk til de over 30 år, ikke er høyere.

– Det å miste håret gjør noe med din identitet, du mister en del av deg selv helt uten forvarsel. Hvis man hadde hatt bedre stønadsgrenser for parykk, ville folk kommet seg raskere ut i arbeid.