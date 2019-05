Etterforsker voldtekt av norsk turist i Thailand

Politiet i Thailand etterforsker nå hendelsen som skal ha funnet natt til søndag.

Lokalt politi sier ifølge avisen The Nation at kvinnen oppsøkte politiet tidlig søndag morgen og forklarte at hun hadde blitt voldtatt av en motorsyklist.

Ifølge avisen skal kvinnen ha forklart at hun deltok på en fullmåne-fest på den populære turistøya.

Da kvinnen kom tilbake til hotellet, oppdaget hun at lommeboken var vekk. Hun skal ha gått tilbake på stranda for å lete etter den, da motorsyklisten skal ha tilbudt seg å hjelpe.

Ifølge The Nation voldtok den ukjente motorsyklisten kvinnen og forsvant fra stedet.

Ifølge talsperson Pol Pol Krissana Pattanacharoen jobber politiet på spreng for å finne den antatte voldtektsmannen på det populære turiststedet, og politiet gjennomgår nå overvåkingskameraer i det aktuelle området.