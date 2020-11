Etterforsker sammenheng mellom lærerdrapet i Paris og Nice-terror

29. oktober gikk en 21 år gammel mann til angrep med kniv i Notre-Dame-kirken i Nice. Han rakk å drepe tre personer før han ble skutt av politiet.

Nå har politiet i Frankrike funnet et bilde av mannen som drepte en lærer i Paris 16. oktober, på drapsmannens mobiltelefon.

Politiet i Frankrike undersøker om det er en sammenheng mellom de to angrepene.

Halshugget

Etter angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo i januar 2015, ble det innført et undervisningsopplegg om ytringsfrihet i franske skoler.

16. oktober ble historielæreren Samuel Paty halshugget rett ved skolen han jobbet på. Læreren hadde vist fram Muhammed-karikaturer i en time som nettopp handlet om ytringsfrihet. Han mottok mange trusler etter dette.

Frankrikes president Emmanuel Macron hedrer den drepte læreren. Foto: AP

Drapsmannen var en 18-år gammel mann, opprinnelig fra Tsjetsjenia. Han skal ha ropt «allahu akbar» før angrepet. Mannen ble skutt og drept av politiet etter halshuggingen. Minst ni personer er arrestert etter drapet på læreren.

IS-bilder

På telefonen til mannen som angrep kirken i Nice, fant politiet også flere IS-bilder og et lydopptak der det ble erklært at «Frankrike er landet for de vantro»,

21-åringen ble skutt av politiet etter knivangrepet. Han ligger fortsatt på sykehus med kritiske skader.

Frankrikes president, Emmanuel Macron, fordømte angrepet i Nice. Han kalte det et islamistisk terroristangrep.