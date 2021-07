Etterforsker over hele landet etter våpenbeslag hos høyreekstremt miljø

Politiet har gjort en rekke elektroniske beslag av både datamaskiner og mobiltelefoner fra de fire pågrepne.

Gjennom etterforskningen har de også avdekket en rekke personer over hele landet som har hatt kontakt med de fire.

Flere av de mistenkte i nettverket skal være svært unge.

Etter det NRK får opplyst, er flere politidistrikt varslet om personer bosatt i deres område.

Skal være svært unge

Tirsdag ble det arrestert to menn fra Bodø, en mann fra Lillestrøm og en mann fra Hamar. Hos en av mennene fra Bodø ble det funnet store mengder våpen og ammunisjon, blant annet 31 maskingeværbelter og 8.000 skarpe skudd.

Mannen er nå varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Saken som nå rulles opp skal være knyttet til et nettverk av personer som har kjøpt og solgt ulovlige våpen. Politiet har ikke utelukket at saken handler om mer enn ulovlig våpenhandel.

Politiet skal nå analysere de elektroniske beslagene, innholdet på datamaskiner og mobiltelefoner, får NRK opplyst.

Politiets sikkerhetstjeneste er også involvert i etterforskningen.

– Vi følger denne saken med interesse. Vi vil følge utviklingen i de ulike sakene veldig tett, men jeg kan ikke kommentere enkeltsaker under utvikling, sier strategisk analytiker i PST Siv Sørensen til NRK.

Pågrep ny mann

Tirsdag ble en fjerde mann pågrepet i forbindelse med saken. Også han er fra Bodø.

– Han ble løslatt av politiet i dag, etter et lengre avhør. Han erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Tor Haug.

Advokaten avviser at mannen er en del av et politisk miljø.

– Så langt jeg kan se, er han ikke det, i nevneverdig grad.

Skiller mellom radikal og ekstrem

I dag publiserte PST en rapport om utviklingen av høyreekstremisme 10 år etter 22. juli. Der står det at høyreekstreme blant annet har brukt pandemien og motstand mot vaksiner og koronarestriksjoner for å tiltrekke seg nye støttespillere.

PST skiller i hovedsak de høyreekstreme fra de høyreradikale i synet på demokratiet og aksept for bruk av vold for å nå politiske mål.

De høyreekstreme avviser demokratiet og aksepterer voldsbruk. De høyreradikale er motstandere av voldsbruk og forkaster ikke demokratiet.

– Tidligere omtalte ikke PST høyreradikale, hvorfor har dere begynt med det i trusselvurderingene deres?

– Fordi vi ser det er flytende overganger mellom radikale og ekstreme miljøer. Både ideer og personer flytter seg mellom miljøene. Det er ikke tette skott mellom dem. Vi bekymrer oss for at høyreekstremister vil bruke de radikale miljøene og de konspirasjonsteoretiske miljøene som fiskedam for å rekruttere nye medlemmer og sympatisører, sier Sørensen i PST.