NRK har tidligere fortalt at det tok flere år før DNB avsluttet kundeforholdet til de to selskapene Cape Cod og morsselskapet JPC Shipmanagement, selv om de manglet viktige opplysninger om eierne.

Bemanningsselskapene er registrert i skatteparadiset Marshalløyene og på Kypros. Allerede i 2015 oppdaget Norges største bank at de ikke visste hvem som egentlig sto bak selskapene.

Hadde bankkontoer i DNB

DNBs risikovurdering fra mars 2018 av selskapet JPC Shipmanagement som er registrert på Kypros. Her konkluderes det med at banken bør avslutte kundeforholdet med selskapet. Foto: Wikileaks

De to selskapene ble blant annet brukt til å lønne mannskap fra Russland og Ukraina til islandske fisketrålere utenfor kysten av Namibia.

Selskapene opprettet kontoer i DNB i 2011 og 2013. Først i mai 2018 sa DNB opp kundeforholdet etter at en amerikansk bank hadde stoppet to overføringer fra dem.

Interne dokumenter fra DNB som NRK har fått fra Wikileaks viser at banken selv vurderte at det var risiko for at selskapene drev med sosial dumping. I DNBs risikovurdering, datert mars 2018, av det kyprosregistrerte selskapet JPC Shipmanagement står det:

«Risiko forbundet med arbeidsforhold. Vi har ingen informasjon om arbeidsforholdene til mannskapet. Er de i samsvar med den internasjonale konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår? «Sosial dumping?»

– Viktig del av etterforskningen

Slik håndteres fisken om bord på fabrikktråleren Heinaste som fisket i områdene rundt Namibia. Foto: Wikileaks

Skatteunndragelse er en viktig del av korrupsjonsetterforskningen mot det islandske fiskekonsernet Samherji i Namibia. Det bekrefter etterforskningslederen i et intervju med den islandske kringkasteren RUV og dokumentarprogrammet Kveikur.

Paulus Noa leder Anti-korrupsjonskommisjonen i Namibia. Foto: RUV

– Det er et av de viktigste aspektene som undersøkes. Det er veldig, veldig kritisk. Anklagene peker mot skatteunndragelser. Redusere fortjenesten for å betale mindre skatt, sier Paulus Noa som er sjef i Namibias anti-korrupsjonskommisjon.

– Det er ikke mulig å undersøke denne saken fullstendig uten å involvere etterforskning av aspektet av skatteunndragelse, fordi skatteunndragelse er en del av hvitvaskingen av penger, sier Noa til RUV.

Varsler: – Ville unngå skatt i Namibia

Varsleren Jóhannes Stefánsson forteller til NRK om hva han har vært med på. Foto: Petter Larsson / NRK

Den islandske varsleren Johannes Stefansson var Samherjis direktør i Namibia fra 2013 til 2016. Han har tidligere sagt i et intervju med NRK at Samherji opprettet en rekke datterselskaper i ulike land for å unngå skatt og for å flytte penger ut av Namibia.

– Alt dreide seg om å få fiskekvoter og unngå skatt, og det for enhver pris. Å ha selskaper registrert på Kypros var en del av dette, sier Stefansson.

Disse underselskapene i Samherji hadde alle bankkontoer i Norges største bank DNB.

NRKs gjennomgang viser at fiskerikonsernets ulike selskaper har sendt og mottatt 29 milliarder kroner via DNB-kontoer siden 2008. Mange av disse overføringene er også helt naturlige for aktiviteten de drev med.

Da DNB sa opp avtalen med to av selskapene i 2018 var det også begrunnet med bekymring for overføringer til Russland og Ukraina som da var omfattet av sanksjoner. Dette skal ha vært overføring av lønn til mannskaper på fiskebåter.

Økokrim etterforsker i Norge

Økokrim bekreftet i går at de har startet etterforskning av saken, men de vil ikke si noe mer om hva de etterforsker.

– Etterforsking betyr ikke at det er siktede i en sak. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å kommentere om noen er siktet i denne saken. Slike opplysninger er også omfattet av taushetsplikt, sier påtaleansvarlig, statsadvokat Joakim Ziesler Berge i Økokrim.

– Jeg kan for øvrig ikke gi ytterligere opplysninger om etterforskingen utover det som står i pressemeldingen.

DNB har tidligere sagt at de ikke kan utelukke at bankens tjenester er misbrukt av kriminelle i denne saken.

– Vi kan ikke utelukke at våre egne undersøkelser vil identifisere forbedringspunkter i bankes arbeid. Samtidig er det viktig å minne om at det ikke er en norsk bank som er anklaget for korrupsjon eller hvitvasking, men et islandsk fiskeriselskap, sier informasjonssjef Even Westerveld i DNB.

Samherji har tidligere sagt at selskapet ikke vil kommentere på spesifikke forhold knyttet til etterforskningen før den er avsluttet.