Etterforsker mistenkelig dødsfall i Drøbak

Mannen i 60-årene ble funnet i en leilighet i Drøbak. Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig, og har iverksatt taktisk og teknisk etterforskning på stedet.

Like etter klokken 23.09 fredag, mottok politiet en melding fra AMK-sentralen. De hadde rykket ut til leiligheten og funnet mannen i 60-årene.

En kvinne i 50-årene er pågrepet. Hun sitter nå til avhør hos politiet.

Dødsårsaken er foreløpig ukjent og mannen har blitt sendt til undersøkelser hos Rettsmedisinsk institutt.

– Det er noen skader på den avdøde som gjør at vi ser på det som et mistenkelig dødsfall. Derfor må vi obdusere den avdøde for å få svar, sier politiadvokat Jon Granrud i Øst politidistrikt, til NRK.

MISTENKELIG DØDSFALL: Mannen i 60-årene ble funnet død i Drøbak natt til lørdag.

Kvinne siktet

Politiet opplyser at en kvinne i 50-årene er pågrepet i saken, siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand. Vedkommende vil bli avhørt som siktet i denne saken og som vitne om det mistenkelige dødsfallet.

– En kvinne i 50-årene er siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand, sier Granrud.

Politiadvokaten sier til NRK at krimteknikere fortsatt jobber på stedet.

Relasjonen mellom den avdøde mannen og kvinnen i 50-årene er ukjent, og politiet jobber nå med å avklare forholdet.

Politiet vil avhøre flere navngitte vitner og også foreta rundspørring i området rundt leiligheten der avdøde ble funnet.

– Vi vet ikke så mye ennå. Vi er i gang med en etterforskning, og obduserer den avdøde. Vi jobber med å få innhentet flere opplysninger, sier Granrud.