Etterforsker dårlig laks som ble sendt til utlandet

Når laks er selvdød, har endte på gulvet eller er kjønnsmoden, regnes den som uegnet for å havne på middagstallerken.

En intern gransking hos slakteselskapet Pure Norwegian Seafood viste at selskapet hadde solgt laks uegnet for menneskemat. Resultatet av granskingen var ferdig i februar, og selskapet varslet at de ville rydde opp.

Nå har Økokrim igangsatt etterforskning av Pure Norwegian Seafood.

Undersøker mulige brudd på regelverket

– Vi undersøker om det er solgt fisk som ikke er egnet som humant konsum og produksjonsfisk som ikke er blitt bearbeidet innenlands før eksport, slik regelverket krever, skriver politiadvokat Kristian Johansen i Økokrim i en e-post til NRK.

Ledelsen i Pure Norwegian Seafood vil ikke svare på NRKs spørsmål om blant annet etterforskningen. Den nye daglig lederen, Remy Strømskag, skriver i en e-post:

– Vi har etter offentliggjøringen vært varsomme med å gi mer informasjon, av hensyn til myndighetenes videre arbeid med saken.

Ifølge Økokrim er saken i en innledende fase.

– Av hensyn til etterforskningen ønsker vi derfor ikke å gi noen ytterligere kommentar på nåværende stadium av saken, skriver politiadvokat Johansen.

Informerte kunder

Da avviket ble oppdaget, kontaktet Pure Norwegian Seafood kunder. De informerte om at laksen ikke skulle vært solgt til menneskemat, viser dokumenter NRK har fått gjennom et innsyn hos Mattilsynet.

I et brev til en kunde står det:

«Det er mulig at laksen som ble solgt potensielt er en fare for matsikkerhet»

«Det er en mulighet at laks som ikke egner som menneskemat har blitt eksportert som Ordinær 2 fra slakteriet vårt på Henda»

Hva kjøperne betalte for laksen er unntatt fra offentlighet.

Laksens kategorier Superior fisk av beste kvalitet uten feil og lyter, den er foretrukket i eksportmarkedet.

fisk av beste kvalitet uten feil og lyter, den er foretrukket i eksportmarkedet. Ordinær Fisk med begrensede ytre og indre feil.

Fisk med begrensede ytre og indre feil. Produksjonsfisk Kan ikke eksporteres før feilretting. Dette er fisk som har vært døende eller syk under avliving, eller har misdannelser eller grove behandlingsfeil. Den kan brukes til menneskemat, f.eks. bearbeidede produkter. Dersom laksen har vært selvdød i merden, skal den ikke gå til humant konsum. I utgangspunktet skal heller ikke ubløgget laks gå til humant konsum, men det finnes unntak.

NRK har også fått innsyn i hva kundene svarte. I et brev til Pure Norwegian Seafood kommer det frem at fisken allerede er solgt til forbrukere. Ingen har rapportert om klager fra forbrukerne.

Foto: Brev til Mattilsynet

Vet ikke hvor laksen havnet

Mattilsynet ble orientert om at Pure Norwegian Seafood hadde solgt dårlig laks. Tilsynet har uten hell forsøkt å finne ut hvor laksen endte.

– Det var vanskelig å spore opp fiskepartiene, siden det hadde gått såpass lang tid fra fisken ble eksportert til vi ble varslet. Vi regner med at mesteparten er konsumert. Videre oppfølging avhenger av resultatet av etterforskningen. Her avventer vi Økokrims konklusjoner, skriver seksjonssjef i Mattilsynet, Lennart Floyd Berge.

MATTILSYNET: Seksjonssjef Lennart Floyd Berge er avventende. Foto: Frederik Winness Ringnes / NRK

Sendte dårlig fisk ut av landet

I tillegg til fisk av dårlig kvalitet, ble det også eksportert såkalt produksjonsfisk. Det er fisk av lav kvalitet, med sår og skader, som må feilrettes før den kan eksporteres.

Anslag fra selskapet viser at det ble solgt 500 tonn fisk uegnet som mat og eksportert cirka 400 tonn produksjonsfisk.

AVERØY: Kaia ved slakteriet til Pure Norwegian Seafood. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Det er ikke kjent hva selskapet har hatt i inntekt på å selge laks av dårlig kvalitet.

Pure Norwegian Seafood - Promoteres som leverandør av høykvalitetslaks. - Selskapet ble opprettet i 2010. Per i dag er oppdrettsselskapet Måsøval største eier med 65 prosent. - I 2022 omsatte selskapet for nær 2 milliarder kroner. Selskapet har vokst kraftig over få år. - Har slakteri på Averøy

Flere selskaper etterforskes

De siste årene har det kommet fram flere avvik som handler om at laksen er av for dårlig kvalitet.

Flere etterforskninger av laksenæringen er igangsatt de siste årene. I fjor anmeldte Mattilsynet til sammen 96 saker. Flere saker dreier seg dyrevelferd og om videresalg av laks i strid med regelverket. Det er ukjent hvor mange saker som faktisk etterforskes.