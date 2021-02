Nok en gang dukker George Floyd opp i en politiskandale i USA. Denne gangen er han avbildet på et valentines-kort med bildeteksten «Du tar pusten fra meg». Bildet skal være delt mellom politibetjenter i Los Angeles.

Ifølge avisen Los Angeles Times er Los Angeles Police Department (LAPD) i gang med å etterforske saken. Det skjer etter at en politibetjent varslet om bildet.

Floyd døde i Minneapolis 25. mai etter at en politimann holdt kneet på halsen hans i nesten ni minutter under en arrestasjon. En video viser hvordan Floyd skriker at han ikke får puste.

Videoen som startet opptøyene viser at politimannen kneler på avdøde George Floyds nakke. Du trenger javascript for å se video. Videoen som startet opptøyene viser at politimannen kneler på avdøde George Floyds nakke.

De neste ukene og månedene demonstrerte mellom 15 og 26 millioner amerikanere over hele landet mot politivold og rasisme.

«Jeg får ikke puste». Dette var George Floyds siste ord, før han ble kvalt av politiet. Foto: Kerem Yucel / AFP

«Skal få merke min vrede»

En talsperson for politiet sier til Buzzfeed at politiet er klar over at bildet deles mellom deres ansatte.

Talspersonen vil ikke kommentere noe utover dette, eller beskrive innholdet i e-posten. Politiet forsøker nå å finne ut hvem av deres ansatte som har delt den.

– Vår etterforskning søker å fastslå om beskyldningene holder vann. Samtidig vil vi styrke vår nulltoleranse mot rasistiske holdninger, sier politimester Michel Moore.

– Hvis vi finner ut at betjenter hos oss har sirkulert bildet, så skal de få merke min vrede, sier Moore videre.

De skal få merke min vrede dersom de har delt dette bildet, sier politimester i Los Angeles Police Department, Michel Moore. Foto: Stefanie Dazio / AP

En skjermdump av e-posten er publisert av en lokal aktivist, og Los Angeles Times bekrefter at de har sett den.

LAPD tvitrer at det også er kommet beskyldninger om at e-posten ble laget av en av politiets ansatte.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Politiledere er blitt bedt om å håndheve strenge regler for profesjonalitet på nettet, siden slike hendelser slår tilbake på alle politibetjenter i LA.

Nye videoer viser at George Floyd gråt av redsel under arrestasjonen