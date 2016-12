Også mindre bøter justeres opp. Blir du tatt med en fart på 5 kilometer i timen over fartsgrensen, må du ut med 750 kroner – i stedet for 600 kroner som i dag. Legger du på 5 kilometer i timen til, må du ut med 2050 kroner.

Brudd på vikeplikten straffes fra nyttår av med 6650 kroner og sykling uten lykt kan koste deg 1150 kroner.

Blant de beste i verden

Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Trygg Trafikks direktør Jan Johansen sier Norge allerede er blant de beste i verden på trafikksikkerhet. Likevel ønsker han de nye satsene velkommen.

– Vi kan ikke si oss fornøyd, vi må øke tempoet og få antallet alvorlige ulykker ned ytterligere, sier han til NRK.

Han sier folk flest respekterer fartsgrensene, men at det er viktig at de som bryter loven, straffes slik at det kjennes.

– En utfordring vi må jobbe med, er at for mye av transporten på veien går litt over fartsgrensen. Skal vi nå de nasjonale målene våre, så henger det sammen med farten på norske veier, sier han.

Færre får bot

I 2014 ble det utskrevet til sammen 207.694 forenklede forelegg for trafikklovbrudd, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er en nedgang fra årene før. I 2007 var tallet oppe i 255.665, etter å ha steget kraftig flere år på rad.

Også antallet som blir dømt til fengselsstraff for trafikklovbrudd, har gått ned, ifølge statistikken. I 2014 ble det avsagt 4229 fengselsdommer for trafikklovbrudd.

Så mye dyrere blir bøtene Lovbrudd Dagens bot Etter nyttår 5 km/t for fort 600,- 750,- 10 km/t for fort 1600,- 2050,- 15 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t 2900,- 3700,- 20 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t 4200,- 5350,- 25 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t 6500,- 8300,- 15 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t 2600,- 3300,- 20 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t 3600,- 4600,- 25 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t 4900,- 6250,- 30 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t 6500,- 8300,- 35 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t 7800,- 9950,- 36-40 km/t for fort når fartsgrensen er over 90 km/t 9000,- 10.400,- Kjøring på rødt lys eller for kort avstand til bilen foran 5200,- 6650,- Kjøring mot enveiskjørt, i gågate, i feil kjøreretning, osv. 4200,- 5350,- Kjøring på fortau, bak sperrelinje eller i feil felt før sving 3200,- 4100,- Ulovlig forbikjøring (til høyre, foran gangfelt, osv.) 5200,- 6650,- Brudd på vikeplikten 5200,- 6650,- Feil bruk av lys, kjøring uten tilstrekkelig utsyn, osv. 2000,- 2250,- Kjøring med «trimmet» moped 4200,- 5350,- Sykle uten lykt, på rødt lys, eller på motorvei, osv. 900,- 1150,- Kjøring med usikrede passasjerer under 15 år 2000,- 2250,- Segway-kjøring på vei med fartsgrense over 60 km/t * 2000,- 2150,-

* For øvrige brudd får Segway-brukere halv bot av satsene over.

Kilde: Lovdata.