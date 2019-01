Etatsdirektør om kritikken: – Folk sier det er utrolig morsomt å jobbe med meg

15. januar ble det kjent at den mektige direktøren i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Ellen de Vibe, går av med pensjon i juni.

De siste 20 årene har de Vibe ledet etaten, som blant annet har ansvar for plan- og byggesaksbehandling i Oslo.

Hun tar imot NRK i lokalene til Plan- og bygningsetaten i på Tøyen i Oslo sentrum.

– Mitt fokus har hele tiden vært på å gjøre jobben ordentlig og godt, sier Ellen de Vibe til NRK.

Trist med varslingssak

I høst avslørte NRK at Arbeidstilsynet hadde blitt varslet om arbeidsforholdene i etaten.

– Det er litt trist at dette varselet til Arbeidstilsynet kom på tampen av min periode, sier de Vibe om varselet, som ble sendt av hovedverneombudet i etaten i august i fjor.

I varselet ble dette blant annet hevdet:

at ledelsens styring av etaten bygger på frykt

at ansatte som motarbeider ledelsen får gjennomgå i plenum

at de som ikke innretter seg uskrevne reglene i etaten blir satt på «tørkeloftet» eller «hundehuset»

– Hvorfor synes du det er trist?

– Det hadde vært mye hyggeligere å ikke ha en slik sak. Det er mange i etaten som har kommet til meg og sagt at de ikke kjenner seg igjen i dette og at det var en overraskende varslingssak. Likevel må vi ta det på alvor og se hva vi kan forbedre, sier de Vibe.

– Tror du at du av enkelte kan bli oppfattet som streng?

– Jeg stiller jo krav til at folk skal levere på tid og lignende. Samtidig har jeg fått tilbakemelding fra folk om at det er utrolig morsomt å jobbe sammen med meg fordi jeg utfordrer dem faglig, svarer direktøren.

Ser frem til kartlegging

Hun peker også på at en arbeidsmiljøundersøkelse blant etatens rundt 450 ansatte viser at resultatet ligger på nivå med Norge for øvrig.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har ansvar Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

I oktober kritiserte en mangeårig tillitsvalgt, som nå er pensjonert, Ellen de Vibe og hevdet at hun har skjelt ut ansatte i plenum.

– Har du skjelt ut ansatte foran andre ansatte?

– Jeg har ingen flere kommentarer til denne saken, svarer direktøren.

Hun viser til at rådgivningsselskapet Deloitte nå skal gjøre en kartlegging av arbeidsmiljøet i etaten.

Det skjer etter bestilling fra byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo kommune.

– Det kan hende at det er bra, for da får man frem de ulike synene på hvordan ting er, sier de Vibe til NRK.

Ble ikke bedt om å slutte

Hun forteller at avgangen ikke har sammenheng med varselet til Arbeidstilsynet. Avgjørelsen ble tatt i juni 2018, før varselet ble sendt.

Ellen de Vibe begrunner beslutningen om å gå av med at hun fyller 67 år, og at hun har jobbet i etaten i 20 år.

– Det tenker jeg er en lang og god periode med mye spennende jobbing, men at nok er nok. Jeg har vært med på en utrolig spennende fase i Oslos byutvikling. Nå er det naturlig å slippe andre krefter til.

– Ble du bedt om å fortsette?

– Jeg ble hverken bedt om å fortsette eller å slutte, svarer de Vibe.

Professor: – Tydelig direktør

Ellen de Vibes direktørperiode har sammenfalt med at hovedstaden har hatt en av de største vekstperiodene i moderne tid.

– Mye av det vi jobber med dreier seg om vekstens kvalitet, sier de Vibe. Hun er spesielt fornøyd med at etaten har fornyet plangrunnlaget for hele byggesonen i Oslo.

Elin Børrud, som er professor i by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, sier de Vibe har satt i gang viktige debatter om byutvikling.

Professor Elin Børrud sier Ellen de Vibe er en tydelig etatsdirektør. Foto: Gisle Bjørneby / NMBU

– Hun har vært en veldig tydelig etatsdirektør. Hun er genuint opptatt av byen og at bysamfunnet skal bli bra, sier Børrud til NRK.

Byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanna E. Marcussen, har tidligere trukket frem de Vibes arbeid med å åpne havnefronten i Oslo opp for byens innbyggere og tilreisende.