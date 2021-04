Et skritt nærmere utepils - også i Oslo

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Kjempepositivt. Dette er en av flere faktorer som er viktige for at vi skal kunne åpne i sommer, sier Pettersen til NRK.

Bareeier Håkon Pettersen er glad for at reglene endres.

Han snakker om regelendringen som LO og NHO nå er enige om. Det dreier seg om den såkalte avbruddsperioden på seks uker. Den har gjort at bedrifter som henter tilbake permitterte ansatte risikerer å måtte betale lønn i en arbeidsgiverperiode på ti dager dersom smitten stiger og de må stenge ned på nytt.

Nå har LO og NHO endret «arbeidslivets grunnlov», nemlig hovedavtalen. Avbruddsperioden utvides til ti uker, midlertidig ut september.

– Dette er først og fremst et bidrag for å få folk tilbake i jobb igjen. Vi har titusenvis av permitterte medlemmer. For oss er det viktig å få disse tilbake på jobb så fort som mulig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NRK.

LES: Nøler med å åpne selv om skjenkestoppen oppheves

Mindre risikabelt

Regelendringen gjør det mindre risikabelt for bedriftene å hente permitterte arbeidstakere tilbake.

– Enkelte arbeidsgivere har ikke villet ta risikoen, av frykt for å måtte betale for en ny permitteringsperiode. Da er dette en god løsning, sier LO-lederen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har fått forsikringer fra regjeringen om at endringene ikke vil gå utover de permitterte. Foto: Berit Roald / NTB

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, sier avtalen med LO er «vinn-vinn».

– Våre medlemsbedrifter har opplevd at de stadig har måttet stenge ned i takt med smittevernrestriksjonene. Å stenge ned påfører bedriftene kostnader blant annet ved permittering. Nå har vi inngått en protokoll med LO som vi tror innebærer at de tør å åpne raskere opp. Det er bra for de ansatte, for bedriftene og for samfunnet, sier hun.

BEKYMRER: Knallvær og fulle parker i Oslo gir koronabekymringer for Helsedirektoratet

Forsikringer

LO og NHO møttes til forhandlinger om regelendringen i god tid før påske, men de siste detaljene kom først på plass før helgen. Det som måtte til, var forsikringer fra regjeringen om at regelendringene ikke påvirker retten til dagpenger ved nye permitteringsrunder.

– For oss har det vært viktig at dette ikke gir en dårligere vilkår for de permitterte. Denne avtalen sikrer det. I tillegg må det være en lokal avtale som ligger til grunn ute på arbeidsplassene, som sikrer at det er de som har gått ut i permittering også er de som kommer tilbake når man åpner opp igjen, sier Følsvik.

- En vinn-vinn-situasjon, mener NHO-direktør Nina Melsom. Foto: Bjarne Sørhus / NHO

Håkon Pettersen har i snart 20 år drevet baren Dattera til Hagen på Grønland i Oslo. Han sto fram i NRK i påsken og fortalte at han vegret seg for å åpne igjen når skjenkestoppen i Oslo omsider heves.

– Vi måtte dekke en arbeidsgiverperiode på ti dager i mars og i november. Det er ingen som vil klare en slik periode til, sa han i intervjuet NRK.

Da baren måtte lukke i mars i fjor tapte han rundt 200.000 kroner. Ti ansatte har vært permittert siden Oslo stengte ølkranene i november.

FESTBRÅK: 33 politimelde etter festar i natt

– Veldig glad

Nå er Pettersen langt mer positiv. Selv om han helst skulle ha sett at avbruddsperioden ble enda lenger enn ti uker.

– Men jeg er veldig glad for dette. Og så regner jeg med at de vil vurdere å forlenge perioden ytterligere dersom smittetrykket skulle tilsi det og vaksinasjonen er forsinket, sier han.

Bareieren gleder seg til å åpne igjen.

– Vi er blitt enige om ti uker og det er en hjelp i riktig retning. Så får vi se. Det er mulig vi kan diskutere en mulig utvidelse senere, sier LO-nestleder Roger Heimli til NRK.

Pettersen gleder seg til å ringe de ansatte og si at de kan komme tilbake på jobb. Men selv om en hindring er borte, er det flere som gjenstår. Kravet om 2 meters avstand gjør det umulig å drive baren lønnsomt, mener han.

I tillegg er det skjenkestopp i Oslo. Den vil tidligst bli opphevet 29. april.

Fakta om avbruddsperioden Ekspandér faktaboks * Hovedavtalen mellom LO og NHO slår fast at bedrifter som tar tilbake permitterte ansatte i full stilling i mer enn seks uker før de på nytt permitteres, må betale lønn i en ny arbeidsgiverperiode på ti dager. * Sagt på en annen måte: Dersom en ansatt har vært tilbake på jobb i full stilling i mer enn seks uker, regnes permitteringen som avbrutt. Dermed må arbeidsgiveren betale lønn i nye ti dager dersom bedriften må stenge ned og permittere på nytt. * Nå er det enighet om å forlenge denne avbruddsperioden fra seks til ti uker. Det gjør risikoen mindre for bedrifter, i hovedsak serveringssteder, som har sagt at de vil nøle med å åpne selv om skjenkestoppen oppheves. * Den nasjonale skjenkestoppen er fjernet, men ikke i Oslo og Viken.