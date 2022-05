Et av verdens største selskaper falt med 240 milliarder da «Ma» ble arrestert

Tirsdag morgen, kinesisk tid, blir en mann med etternavnet «Ma» arrestert i den kinesiske byen Hangzhou. CCTV, den kinesiske statlige kringkasteren, laget deretter en nyhetsmelding om arresten.

I minuttene etterpå krasjet aksjekursen til Alibaba, den kinesiske netthandelsgiganten, som har sitt hovedkvarter i samme by.

På det verste var aksjene ned 9,4 prosent, noe som sendte selskapsverdien ned med rundt 240 milliarder kroner. Dette på grunn av frykt for at det var Alibaba-gründeren Jack Ma som var arrestert. Det melder Forbes.

Det viste seg i ettertid at det ikke var Jack, men en med samme etternavn som jobber som direktør i utviklingsavdelingen til et annet IT-selskap, skriver den kinesiske avisen Global Times. Den arresterte Ma er for øvrig også 21 år yngre enn Alibaba-gründeren.

Alibaba er ett av verdens største selskaper. Foto: GREG BAKER / AFP

– Aksjekursen er veldig avhengig av ham

CCTV var raskt ute for å presisere at det ikke var Jack, og Alibaba-aksjene avsluttet dermed handelsdagen med et tap på 1,76 prosent.

– Jack Ma er litt i den Elon Musk-kategorien. Han er veldig mye av merkevaren Alibaba, og er en veldig synlig gründer. Aksjekursen er veldig avhengig av ham, og det gjør jo at ting som dette kan skje, sier investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen, til NRK.

Jack Ma og Elon Musk har lik innflytelse på sitt selskap, mener Johannesen. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Var Kinas rikeste

Jack Ma har trukket seg fra ledende posisjoner i Alibaba, men han har i stor grad fortsatt å være selskapets ansikt utad.

Han var lenge Kinas rikeste, men ble i 2021 forbigått av Zhong Shanshan. I dag skal Shanshan ha en formue på rett over 632 milliarder, mot Jack Ma sine 225 milliarder norske kroner, ifølge Forbes. Alibaba-gründeren skal blant annet ha donert enorme summer til veldedighet de siste årene.

– Alibaba er Kinas svar på Amazon. I et land med nesten en og en halv milliard innbyggere, sier det seg selv at det er litt av en størrelse på selskapet, sier Johannesen.

Mads Johannesen mener Alibaba-kollapsen viser at markedet er i en urolig periode. Foto: Nordnet

«Shaky» marked

Dagens situasjon i markedet har også mye å si for nedslagskraften av enkeltnyheter, mener han.

– Markedet er litt «shaky» for tiden. Nyheter som kanskje ikke før ville hatt den store effekten, får litt bedre fotfeste enn vanlig.

Personen som ble arrestert, skal ha blitt arrestert på grunn av anklager om at han skal ha «oppfordret til undergraving av statsmakten gjennom internett», og for å ha «utført aktiviteter som truer nasjonal sikkerhet», ifølge Forbes.