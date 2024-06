Espen Teigen tiltalt for grovt bedrageri

Det var VG som først meldte om tiltalen.

– Han nekter enhver straffskyld. Jeg ønsker ikke å kommentere saken utover det nå, sier Teigens forsvarer, Øystein Storrvik, til VG.

Teigen er tiltalt for grovt bedrageri. Påtalemyndigheten mener han i perioden fra 1. mars 2016 til 18. april 2018 forledet «ansatte ved Statsministerens kontor til å tildele ham en gratis pendlerbolig» selv om ikke han hadde krav på det.

I tiltalen står det at han ikke meldte inn den skattemessige fordelen han hadde av å få gratis pendlerbolig.

Teigen har tidligere vært rådgiver for Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Videre heter det at «han bodde ikke reelt mer enn 40 kilometer unna arbeidsstedet, og hadde heller ikke utgifter til bolig annet sted».

Handlingen medførte tap eller fare for tap av 395.411 kroner for SMK, ifølge tiltalen.

– Påtalemyndigheten mener det kan bevises utover enhver rimelig tvil at Teigen har oppgitt uriktige opplysninger og ikke oppfylte vilkårene for å få tildelt pendlerbolig gratis og skattefritt, sier statsadvokat Nina Harboe Jensen Søndersrød til VG.

Espen Teigen var i flere år Sylvi Listhaugs rådgiver, og hadde blant annet ansvaret for Listhaugs kontoer på sosiale medier.

«Har driti meg ut»

Teigen ønsker ikke kommentere den nye tiltalen overfor NRK, og henviser til sin forsvarer Øystein Storrvik.

NRK har tidligere omtalt skattekravet mot ham, som følge av pendlerbolig-saken.

«Det er helt åpenbart at jeg har driti meg ut, og det handler først og fremst om dokumentasjonskrav. Jeg har selvsagt leid bolig og hatt utgifter med det i Trøndelag», skrev Teigen til NRK.

Flyttehistorikken til Teigen viser at han meldte flytting fra Oslo til en adresse på Hell utenfor Trondheim i 2015. Han ble utnevnt som politisk rådgiver for Sylvi Listhaug i februar 2016.

Teigen meldte flytting tilbake til Oslo da han gikk ut av regjeringsapparatet i 2018.

Teigen har skrevet til NRK at han var reell ukependler til Trondheim i perioden han hadde pendlerbolig i Oslo.

Teigen har sagt at han mener skattekravet for pendlerboligen bunner i at han mangler dokumentasjon for at han leide deler av en kjellerleilighet av en venn. Denne vennen er nå død.

Lånte penger av kilder

Espen Teigen har tidligere vært ansatt som journalist i Nettavisen.

NRK har tidligere omtalt at han lånte penger av kilder mens han var ansatt som journalist i avisen.

I en fraværsdom fra Forliksrådet i Oslo datert 23. november 2022 ble Teigen dømt til å tilbakebetale 28.345 kroner til Tor Bernhard Slaathaug, leder av stiftelsen Rettferd, tidligere Rettferd for taperne.

Lånet fra Slaathaug til Teigen var på 27.000 kroner, fremgår det av dommen. I tillegg kommer rettsgebyr.