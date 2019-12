Espen Egil Hansen går av som sjefredaktør i Aftenposten

– Det er vemodig, men tidspunktet for meg er riktig. Vi satser journalistisk og ansetter folk, sier Hansen til Aftenposten.

Espen Egil Hansen overtok stillingen som sjefredaktør i Aftenposten etter Hilde Haugsgjerd 2. desember 2013.

Ifølge avisa skal Hansen allerede før sommeren ha gitt beskjed til styreleder Siv Juvik Tveitnes i Aftenposten at han mente tiden snart var inne for å gå videre.

Hansen sier det er noe fint med å gi seg på et tidspunkt der avisen er i «godt skikk». Hansen påpeker at han er 54 år gammel, og sier det er et godt tidspunkt å gjøre noe helt nytt.

Hansen skal over i en direktørstilling i Schibsted-konsernet. Hansen, som også har vært administrerende direktør siden 2014, blir sittende som sjefredaktør frem til nyttår.

Store endringer

I løpet av perioden som sjefredaktør har avisen gått gjennom store endringer, ved å blant annet ha gått over til betalingsmurer.

Schibsted-konsernsjef Kristin Skogen Lund sier Hansen – som også har vært med på å bygge opp VG Nett – har stått bak den digitale transfjormasjonen i Aftenposten. Hansens nye direktørjobb innebærer å meisle ut strategien for nye mediekonsepter i Schibsted, sier Lund.

Mangeårig leder for redaksjonsklubben, Gunnar Kagge, sier Hansen har vist en imponerende evne til å endre kurs etter overgangen fra VG. Kagge mener dette gir håp om at Aftenposten skal klare seg gjennom mediekrisen.

– Kunne vært mindre smertefulle

I Hansens tid som redaktør har Aftenposten vært gjennom flere nedskjæringsrunder, der flere titall ansatte har måttet slutte – mot sin vilje. Kagge sier Hansen har klart å få med redaksjonen på vanskelige omstillinger.

– Men han har til tider trodd så sterkt på seg selv at han ikke har hørt på råd fra andre. Omstillingene har vært nødvendige, men de kunne vært mindre smertefulle om han hadde lyttet til gode råd fra ansatte, sier Gunnar Kagge til Aftenposten.