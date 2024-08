Espen Barth Eide stiller ikkje til attval på Stortinget

Det var Dagsavisen som meldte nyheita først.

Eide opplyser på Facebook at han ikkje vil stille til attval for Oslo Arbeidarparti i neste stortingsperiode.

«Eg er svært takksam for at eg hat fått tilliten i to periodar, og eg har hatt stor nytte av erfaringa frå Stortinget i arbeidet mitt som statsråd», skriv han.

Han understrekar derimot at han gjerne vil halde fram som minister «om partiet ønsker det».

«Samstundes har Oslo Arbeidarparti ei rekke talent som no bør få prøve seg i sentrale politiske stillingar», skriv han vidare.

Espen Barth Eide blei valt inn på Stortinget først i 2017 for Oslo Arbeidarparti, men har vore minister ved fleire høve tidlegare.

I Stoltenberg-regjeringa var Eide både forsvarsminister og utanriksminister. I 2023 tok Eide igjen over som utanriksminister etter å ha vore klima- og miljøminister i Støre-regjeringa.