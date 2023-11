I natt godkjente Israel ei fire dagar lang våpenkvile med Hamas. Lauslating av 50 Israelske gissel og 150 palestinske fangar er blant hovudpunkta i avtalen. Det er hovudsakleg kvinner og barn som blir slepne fri av begge sidene i konflikten. Over 300 vogntog med nødhjelp skal også få sleppe inn på Gazastripa dagleg medan våpenkvila går føre seg.

Våpenkvila er det første diplomatiske gjennombrotet mellom partane sidan Hamas angreip Israel 7. oktober. Rundt 200 Israelske gissel sit framleis fanga på Gazastripa.

Israel skal ha gått med på å utvide våpenkvila med ein dag for kvart tiande gissel som blir slept fri, skriv Associated Press.

Utanriksminister Espen Barth Eide (Ap) seier at avtalen gjer det mogleg å sende meir humanitær bistand inn til Gaza enn det som har vore mogleg så langt.

– Ei våpenkvile er noko vi har ønska oss lenge. Vi har sagt til alle partar at vi ønskjer oss ei langvarig våpenkvile. Røde Kors skal no også få sjå til gislane som framleis blir haldne av Hamas. Det er viktig.

Trur varig fred i Midtausten avheng av tostatsløysing

– Heller ikkje denne konflikten har ei endeleg militær løysning. Den må ein finne gjennom forhandlingar. Og eg kan ikkje sjå noko betre utfall på lang sikt enn at vi får ei tostatsløysing, ein legitim palestinsk stat som lever i fred ved sida av Israel og at dei finn ut av det med kvarandre, seier Eide.

Medan verda si merksemd er retta mot Gaza, må ein nytte høvet til å diskutere ei slik løysning om ein skal få varig fred i Midtausten, meiner Eide.

– I det uendelege mørket vi har sett i mange veker er det eit bitte lite håp i at landa rundt og dei sentrale store maktene internasjonalt no igjen har oppdaga at ein må løyse det palestinske spørsmålet. Hugs at mange arabiske statar var i ferd med å inngå fredsavtalar og å kome på godfot med Israel utan å gå via det dei såg som omvegen via det palestinske spørsmålet. Det trur ikkje eg at går an. Frå norsk side trur vi at ei varig fredsløysing i heile Midtausten kjem an på at vi får til ei tostatsløysing, seier utanriksministeren.

Biden er glad

USA har vore sentral i arbeidet med å få i stand avtalen saman med Qatar og Egypt.

– Eg er svært glad for at nokre av desse tapre sjelene vil bli attendeført med familiane sine når denne avtalen er fullt implementert, seier USAs president Joe Biden.

Den amerikanske presidenten takkar leiarane i dei to landa for deira innsats og bekreftar at amerikanske gislar er venta å bli lauslatne som følgje av avtalen.

EU-kommisjonen sin leiar Ursula von der Leyen ønskjer også avtalen mellom Israel og Hamas velkommen, og seier EU vil ta pausen i bruk til humanitær hjelp.

– EU-kommisjonen vil gjere sitt ytste for å bruke pausen til eit humanitært løft for Gaza, seier von der Leyen.