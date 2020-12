Erna: Vil la permitterte motta dagpenger mens de studerer

Statsministeren oppsummerte i dag den politiske høsten på en pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg. Hun innledet med at hun gleder seg til å legge vekk nyord som digital fredagspils, hjemmeisolasjon og karantenekroppen.

Men etter ord vil hun ikke legge fra seg: Koronavaksinen.

– Det er ikke usannsynlig at første vaksinering kan skje i romjulen, sier statsministeren.

Advarer mot optimisme

Solberg la til at ustyr som sprøytespisser og kjølebokser er sendt ut til kommunene. Hun kom likevel med følgende advarsel;

– På samme måte som krisen har vart en stund, vil veien ut av krisen ta en stund.

I går kom nyheten om at koronavaksinen kan injiseres i norske armer allerede i juleferien.

At mange planlegger for en tilnærmet normal sommer som før koronapandemien, mener hun er riktig, men advarer likevel mot overoptimisme.

– Jeg synes det er fint at folk planlegger, men man må være forberedt på at sommeren 2021 ikke blir helt som sommeren 2019, sier Solberg.

Hun peker blant annet på at produksjonen av vaksiner ser ut til å bli litt forsinket i forhold til det en først hadde planlagt for.

2,5 mrd. til utdanning

Regjeringen setter av 2,5 milliarder kroner til utdanning og kompetanseheving. Statsministeren pekte på at de som stod først i køen på Nav under pandemien var de som manglet utdanning og kompetanse.Å gjøre det mulig å ta opplæring eller utdanning mens man mottar dagpenger har vært en midlertidig ordning under coronakrisen. Nå gjøres denne permanent.

Hensikten at permitterte kan bruke tiden på å øke kompetanse, uten å miste retten til dagpenger.

For grunn- og videregående opplæring og fagskoleordning avgrenses ordningen til personer fra 25 år og oppover. For høyere utdanning er den nedre grensen 30 år.

– Aldersgrensen er satt for å unngå at dagpenger blir et reelt alternativ til studier finansiert av lånekassen, sier hun.

Pengene skal gå til tiltak som skal skape rom til at flere kommer seg ut i arbeidslivet.

– Det betyr at permitterte nå kan bruke tiden til utdanning og kompetanseheving, sa Solberg.