Erna: Ikke enig med alt Listhaug sa i Rinkeby

I Politisk Valgkvarter måtte statsminister og Høyre-leder Erna Solberg blant annet svare for den høye bruken av oljepenger denne regjeringsperioden og det mye omtalte Listhaug-besøket til Rinkeby.

Nedgangstider

For noen år siden skrev Solberg boken «Mennesker, ikke milliarder».

Der skrev hun at Norge gikk på oljedop, altså at vi brukte for mye oljepenger.

– Dette var altså i 2011. To år etterpå ble du statsminister, og i de neste fire årene brukte du mer oljepenger enn noen har gjort før deg. Ble det for fristende å prøve det dopet?

– Det har vært nedgangstider i norsk økonomi, og vi hadde blitt mer kritisert dersom vi ikke hadde brukt mer oljepenger, svarer Solberg.

Hun vil ikke ta æren for at pilene i norsk økonomi har begynt å snu, men sier de har ført en økonomisk politikk som har bidratt.

– Ikke enig i alt Listhaug sa

I valgkvarteret måtte hun også svare for en av de mest omtalte sakene i valgkampen, nemlig Sylvi Listhaug sitt besøk i Rinkeby.

Både tidligere statsminister Carl Bildt og den sittende statsministeren i Sverige, Stefan Löfven, har i tydelige ordelag refset Sylvi Listhaugs besøket.

Listhaug fikk kritikk for å fortegne bildet av de aktuelle bydelene og for at Sverige-besøket var et rent valgkampstunt.

– Mange har etterlyst ditt lederskap i forbindelse med turen til Listhaug. Noen mener du burde ha tatt større avstand, andre at du burde stilt opp, slik partileder Siv Jensen gjorde?

– Når Sylvi Listhaug presenterer Frps politikk er det naturlig at hun har støtte fra partilederen. Når hun presenterer regjeringens politikk, så har Listhaug selvfølgelig min fulle støtte.

Solberg understreket at Listhaug var på besøk i Sverige som statsråd og representant for den norske regjeringen.

– Jeg står fullt og helt bak at hun reiste til Sverige på besøk. Men alt hun har sagt der er ikke ting som jeg nødvendigvis er enig i.

– Men bør du ikke være enig med din egen statsråd?

– Det er veldig mange statsråder i en valgkamp som også mener ting som ikke nødvendigvis er regjeringens politikk. Det kan ikke være andre regler for Sylvi Listhaug, enn det er for alle andre norske politikere.

Ønsker fire partier i fire nye år

Erna Solberg og Høyre kan glede seg over flertall for borgerlig side på målingene og at Høyre er større enn Arbeiderpartiet, på flere meningsmålinger.

Solberg utelukker ingen borgerlige alternativer for en eventuell ny regjeringsperiode.

– Fire partier må være med som grunnlaget for en ny regjering. Jeg ønsker at alle fire skal være med. Det har Høyre gått til valg på. Jeg velger ikke vekk noen.