Erna: – Må være ærlige på at KrF har fått en skoleseier

Statsminister Erna Solberg (H) sier mindretallsregjeringen Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg synes det er helt greit at vi er ærlige på at KrF har fått en seier for sin modell for hvordan vi skal sikre flere lærere i skolen. Vi har akseptert et tiltak vi ikke synes er det beste, sa statsminister Erna Solberg (H) om innføringen av KrFs lærernorm i Politisk kvarter på NRK P2 torsdag.

Og innføringen er uten tvil en seier for KrF.

Flere statsråder advarte mot KrF-tiltak

Gjennom alle budsjettforhandlingene stod KrF steilt på at de ikke kom til å fire en tomme på kravet om å få gjennom en lærernorm med et tak på antall elever per lærer. og da forhandlerne kom ut etter sluttspurten i forhandlingene i statsrådssalen på Stortinget, var det KrF som kom ut med det største gliset.

For til tross for mange og massive advarsler fra Høyre på Stortinget, fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i valgkampen og statsminister Erna Solberg (H) mens forhandlingene pågikk, fikk KrF tvunget gjennom sin viktigste sak.

En lærernorm er vanskelig. Utformingen kan gjøre det vanskelig å omfordele internt i kommunene. Statsminister Erna Solberg (H).

KrF-leder Knut Arild Hareide er fornøyd med gjennomslaget på lærernorm. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fra og med neste høst skal det maksimalt være 16 elever per lærer for de minste ungdommene, og 21 for dem i femte til 10 ende klasse.

– Det er viktig at vi er ærlige på at vi både gir og tar i forhandlingene. Det er ikke slik at andre partiers politikk blir Høyres politikk bare fordi de blir en del av et forlik, sa Solberg.

KrF-leder Knut Arild sier gjennomslaget når det gjelder lærernorm er som å få en bursdagsgave for KrF.

– Ikke fordi det skal være en seier for KrF, men fordi dette er flott for norsk skole.

– Men både statsministeren og kunnskapsministeren advarer mot konsekvensene?

– KrF er vant til at det blir debatt og diskusjon når vi får store gjennomslag. Det var det om røykeloven, den debatten stilnet, folk er fornøyde. Utdanningsforbundet var ute i går og sa at dette var en stor dag for elever og for skolen i Norge. Det er ikke hver dag de bruker den type ord. Ingen kommuner kommer til å komme negativt ut med denne reformen, sa Hareide.

På spørsmålet om forliket var litt mye å svelge, svarte Solberg:

– Vi er fire partier som skal få flertall for et budsjett. Da må man gi og ta. Dette var et punkt som jeg innrømmer er vanskelig for Høyre.

Trond Giske: – Blank KrF-seier

Nestleder Trond Giske (Ap) er fornøyd med at det blir lærernorm. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Nestleder og finanspolitisk talsperson Trond Giske i Arbeiderpartiet sier KrF stiller seg i rekken av gratulanter til KrF.

– Jeg mener KrF her har fått en blank seier. Dette er noe Høyre har kjempet ihuga mot i hele forrige periode. Jeg er helt enig med Hareide. Når lærerne blir spurt hvordan de kan hjelpe mange flere, så sier de to ting: Vi må hjelpe dem mye tidligere i skoleløpet, og vi må ha mer tid til hver enkelt elev, sa Giske.