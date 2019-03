Erna til landsmøtet: – Vårt prosjekt har lykkes

– Det var en stor laginnsats som ga oss valgseieren i 2017. Denne høsten skal vi klare det igjen.

Slik startet Erna Solberg sin tale til Høyres landsmøte i 2019. Hun sa også at dagens regjering er første gang siden Kåre Willoch var statsminister at Norge har en ikke-sosialistisk flertallsregjering.

– Vårt prosjekt har lykkes, og firepartisamarbeidet har gjenoppstått fra det døde. Det er blant våre venner i Frp, KrF og Venstre vi finner et politisk fellesskap som også rommer kjernen i Høyres politikk, sa Solberg.

Så ramset hun opp:

Kunnskap og utdanning.

Bedre oppvekstvilkår for barn.

Bedre rammebetingelser for gründere,

Evne til å takle omstilling.

– Samarbeidet gir oss mulighet til å gjøre ideene våre til praktisk politikk, sa Solberg.

Samfunn i endring

Solberg var også opptatt av at både samfunnet og økonomien er i endring.

– Nye, grønne løsninger skal erstatte jobber som faller bort. Digitalisering, robotisering og kunstig inteligens endrer hverdagen i yrke etter yrke. Disse endringene er ofte til det bedre. Samtidig må vi ta inn over oss at endringer kan være krevende for dem som rammes, sa Høyre-lederen.

Hun la vekt på at å investere i mennesker og hjelpe folk inn i arbeidslivet bidrar til en bærekraftig velferdsstat og mindre ulikhet i fremtiden.

Høyre skal lage nytt prinsipprogram

Solberg minnet også landsmøtet på at oppgaven denne helgen er å lage et nytt prinsipprogram for partiet.

– Da må vi ha målene klart for oss. Vi kan ikke vedta at mennesker skal være lykkelige, men vi skal huske at politikk først og fremst handler om mennesker. Hvis flere skal ha mulighet til å delta, så må vi investere mer i mennesker, sa Solberg.

Ifølge partilederen handler det blant annet om utdanning, inkludering, gründerskap og en trygg oppvekst.

– Vi må bekjempe de som ødelegger barns muligheter til en god oppvekst. Kriminelle gjenger som rekrutterer barn til å gjøre ulovlige handlinger skal slås hardt ned på. Vi skal forebygge, men vi kan ikke være naive. Vi kan ikke akseptere at akseptere at gjenger skal forme barn og unges oppvekstvilkår, sa Solberg.

Gir regionene større ansvar for kompetanse

Høyre-lederen sa også at de nye regionene som dannes etter regionsreformen vil få et større ansvar for kompetansepolitikken.

– Det er en jobb jeg forutsetter at alle våre regionpolitikere griper fatt i. Vi må engasjere oss mer i å fine veier tilbake til arbeidslivet for dem som har falt utenfor. Vi har en fantasktisk mulighet til å inkludere flere så som det går godt i Norge, sa Solberg.

Hun sa at regjeringen derfor har tatt initiativ til den såkalte inkluderingsdugnaden.

– Målet er at 5 prosent av de som ansettes i staten skal være mennesker med en funksjonsnedsettelse eller et hull i CVen, sa Solberg før hun avsluttet:

– Det er de mange små skrittene vi tar for å investere i mennesker som vil telle over tid og som vil gjøre en forskjell i folks liv. Skal vi få til dette må vi ha flertall til å gjøre ideene våre om i konkret politikk.