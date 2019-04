Erna Solbergs utspill om barna til norske IS-krigere splitter regjeringspartiene

Til NRK mandag gikk statsminister Erna Solberg ut og sa de jobbet med å få hentet hjem foreldreløse barn av IS-krigere i samarbeid med andre europeiske land.

Solberg går dermed lenger enn tidligere, hvor hun har uttalt at det ikke er aktuelt å hente hjem noen fra leirene slik sikkerhetssituasjonen er nå.

– Vi vil ikke hente hjem IS-krigere, vi vil heller ikke hente hjem mødrene deres, men vi vil forsøke å starte med systemer for å hente hjem de som er foreldreløse, sier Solberg.

Amundsen: – Uklokt

– Folk er rystet, sier Frps stortingspolitiker og tidligere justisminister, Per Willy Amundsen til NTB.

Han mener et slikt vedtak er uklokt og skuffende.

– Det betyr at vi kan hente hjem barn som har vært gjennom terrortrening, og det er dypt problematisk, sier Amundsen.

Raja: – Ikke i mål

Venstres Abid Q. Raja er derimot glad for statsministerens utsagn i dag tidlig. Han krever mer av sine regjeringspartnere:

– Vi er ikke i mål før alle de 40 barna er hentet. Jeg vil oppfordre Erna Solberg til å også finne en løsning for de øvrige barna. Det er forskjell på å være foreldreløse og ha en mor i livet, men jeg mener likevel at vi bør likebehandle barna, skriver han i en SMS til NRK.

– Vi må gjøre alt vi kan for å hente hjem alle barna. Vi må for eksempel tilby mødrene å gi barna fra seg til norske myndigheter som kan hente de hjem til barnas slektninger i Norge, fortsetter han.

– Betyr ikke at ikke andre unger skal få komme hjem

På spørsmål om hva KrF mener om Solberg sitt utsagn, sier fungerende KrF-leder Olaug Bollestad følgende under en pressekonferanse i forkant av partiets landsmøte til helgen.

– KrF tar alltid barnets parti. Det gjør vi også her. Det er aldri barnas feil, om de har foreldre som lever eller er døde. De som er enklest å få ut, er kanskje de som er foreldreløse. Det er de regjeringen ønsker å jobbe med å få ut først, sier Bollestad.

Hun mener alle de norske barna må få hjelp, uavhengig av om foreldrene lever eller ikke, men sier at regjeringen nå starter på riktig sted når det åpnes for å hjelpe de barna som er foreldreløse.

– Det betyr ikke at ikke andre unger skal få komme hjem, men vi må velge hvor vi skal begynne og da begynner vi med dem, fortsetter hun.

Olaug Bollestad, landbruks- og matminister, støtter oppom regjeringens forslag om å prioritere å hente hjem foreldreløse barn. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Også barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad, stiller seg bak regjeringens prioritering, men er tydelig på at han ønsker alle barna hjem.

– Vi ønsker at alle barn skal komme hjem. Samtidig så er dette en veldig komplisert og vanskelig situasjon. Derfor er jeg glad for at statsministeren er tydelige på at foreldreløse barn skal få komme hjem. Det er et viktig signal, så får vi jobbe med å finne gode løsninger fremover, sier han til NRK.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier han stiller seg bak regjeringen, men at målet er å få alle barna hjem til Norge. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Uttalelsene kom etter Aftenposten sin sak som mandag omtalte at det satt fem foreldreløse norske søsken i Al-Hol-leieren i Syria. Barna er i alderen 1 til 7 år. De to eldste er født i Norge.

PST estimerer at det skal være rundt 40 barn av norsk tilknytning som ennå befinner seg i Syria.

Patricio Galvez, svigerfaren til den norske IS-terroristen Michael Skråmo, reiste i år til Syria å hente hjem sine sju foreldreløse barnebarn. Foto: Privat

Stor splid

Regjeringen har lenge vært i splid om norske barn av IS-krigere og deres koner skal hentes hjem fra interneringsleirer i Syria eller ikke.

Mens Frp og Høyre har vært klar på at de ikke ønsker å gå aktivt inn for å hente dem, har Venstre og KrF ment at norske myndigheter må prioritere arbeidet med å finne en løsning.

Trude Brosvik, som ligger på første plass på listen foran fylkestingsvalget i den nye fylkeskommunen Vestland, uttalte før påske til Aftenposten at regjeringen har vært for tafatte og tause i arbeidet med å hjelpe norske barn.

– Hva tenker du om denne kritikken?

– Jeg synes vi ikke har vært utydelige. Jeg mener vi har vært tydelige på at vi ønsker å få til et internasjonalt samarbeid for å hente hjem norske unger og at norske unger ikke har ansvar for foreldrenes handlinger. I første omgang er det de mest sårbare ungene, de som er foreldreløse, som blir prioritert først, sier Bollestad.