Erna Solberg: Krisepakke for bedriftene i tre måneder til

Holden-utvalget anbefalte å avvikle kontantstøtten til bedriftene så fort som mulig. Det ønsker ikke regjeringen.

– Vi vil videreføre kontantstøtten til ut august. Så har vi planer om å avvikle. Mange bedrifter er i en usikker situasjon. Uten hjelp til faste kostnader til bedriftene, vil vi oppleve at bedrifter som kunne vært sterke i fremtiden ikke vil klare seg.

Det sier statsminister Erna Solberg til NRK.

– Det er fortsatt næringer som sliter på grunn av den internasjonale situasjonen, som for eksempel reiselivsnæringen.

Regjeringen har snudd på lønnstilskuddsordningen?

– Vi vil gi lønnstilskudd for at flere kommer tilbake på jobb og inn i en normal situasjon. Vi er nå på vei inn i en annen situasjon. Smittevernreglene er ikke lenger til hinder for at folk skal jobb.

Solberg sier at flere bedrifter fremdeles må ha smitteverntiltak.

– Det gjelder for eksempel kulturinstitusjonene. Nå kan de få lønnstilskudd, så permitterte kan komme tilbake på jobb, selv om aktiviteten vil gå for halv maskin en stund til.

Hvorfor ble ikke det gjort for to måneder siden?

– Det hadde vært rar hvis vi stengte bedriftene av smittevernhensyn, og så gi tiltak for å få folk til å jobbe, sier statsminister Erna Solberg.

Underskudd før krisen

Da regjeringen la frem kompensasjonsordningen, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) at ordningen skulle hjelpe sunne og levedyktige bedrifter. Men nesten én av åtte bedrifter som har fått penger gjennom statens kompensasjonsordning, hadde både underskudd og negativ egenkapital før krisen, viser NRKs gjennomgang.