Erna Solberg: Kongen har et lyst sinn

Statsminister Erna Solberg startet tirsdagen med å skrive under gratulasjonsprotokollen på Slottet.

– For Norge er det fantastisk å ha en konge som er så dedikert, så opptatt av å gjøre en flott jobb for Norge, og som er så opptatt av å det norske folks utvikling, alt fra store idrettsprestasjoner til vanlige menneskers hverdag, sier Solberg til NRK.

Kongens latter

Solberg mener kongen lever og ånder for utviklingen av det norske samfunnet. Som statsministeren er hun blitt kjent med kongen på nært hold.

– Det er alltid hyggelig å være rundt ham. Hans latter er ofte det som dominerer møter. Han har et lyst sinn og en god replikk, og en evne til å løse opp i stemninger. Og så er han veldig interessert i utviklingen av vårt samfunn. Det gjør at det alltid er spennende å høre hans synspunkter på saker, sier Solberg.

Hun kom til Slottet sammen med stortingspresident Olemic Thommessen.

– Kong Harald får oss til å kjenne oss vel, og han har et menneskelig budskap, sier Thommessen, som tror at dette er en av årsakene til at det norske kongehuset er så populært.

GRATULERER: Se Siv Jensens gratulasjon til kong Harald. Du trenger javascript for å se video. GRATULERER: Se Siv Jensens gratulasjon til kong Harald.

– Samlende

Frp-leder og finansminister Siv Jensen mener kongen bryr seg.

– Han er en fantastisk konge. Jeg tror alle som lever med en sånn konge, føler at han ser oss og bryr seg, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre sier han hyller kongen på 80-årsdagen, og mener Harald er en flott konge for Norge.

– Han gjør sin jobb på en måte som jeg tror hele folket respekterer. Han er en samlende skikkelse. Og så er han en utrolig hyggelig person. Og det tror jeg folk opplever, enten de kjenner ham personlig eller ikke, sier Støre.

GRATULERER: Se Jonas Gahr Støres gratulasjon til kong Harald. Du trenger javascript for å se video. GRATULERER: Se Jonas Gahr Støres gratulasjon til kong Harald.

Jagbland: – Klokekongen

Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland, mener kong Harald både er intelligent og klok.

– På folkekongens 80 årsdag minnes jeg det som tidligere utenriksminister Knut Frydenlund alltid hevdet: Det er forskjell på intelligens og klokskap. Det at du er intelligent, betyr ikke nødvendigvis at du er klok. Men det kan også være et sammenfall. Kongen har vist det – klokekongen, skriver Jagland på Facebook.