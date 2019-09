Erna Solberg: Høyre burde gjort det bedre

Under Høyres valgvake sent i går kveld, konkluderte statsminister Erna Solberg at årets kommunevalg hadde vært skuffende for partiet.

Det gjentok statsministeren i dag.

– Vi mener at Høyre burde gjort det bedre. I løpet av natten krøp vi opp over 20 prosent. Men vi hadde et ønske om et bedre resultat og en bedre uttelling, sier Solberg.

Da 99,8 prosent av stemmene var talt opp tirsdag morgen, hadde samtlige regjeringspartier gått tilbake.

Verst er det for Høyre, som ligger an til en tilbakegang på 3 prosentpoeng fra forrige kommunevalg.

Statsministeren mener at partiet klarte å mobilisere mange velgere mot slutten av valgkampen, og ser positivt på framtiden.

– Vi mener dette danner grunnlaget for en god valgseier i 2021. Men vi vet at det er et krevende løp etter to perioder i regjeringskontorene. Vi skal jobbe hardt for å vise resultatene og at vi er sultne på å løse de store utfordringene, sier hun

Vanskelig bompengesak

Et av de store teamene i årets valg, har vært bompengesaken. I flere kommuner har bompengemotstandere gjort et brakvalg. Statsministeren sier at det har preget årets valgkamp.

– Det er ingen tvil om at bompengediskusjonen har vært tøff. Vi ser at noen steder har vi mistet velgere mot bompengepartiet der vi vanligvis står sterkt, sier Solberg.

Hun sier at partiet har tapt stemmer både i de store byene og ute i distriktene.

– Vi har nok i sum mistet like mange velgere i byene som i distriktene, sier hun.

Solberg sier at mange kommuner nå vil bli styrt av det hun kaller et «broket flertall», og tror det vil bli mer radikal politikk i flere norske kommuner.

– Det kan godt tenkes at en del av gjennomslagene Arbeiderpartiet er nødt til å gi på rød side er gjennomslag som velgerne ikke ønsker å se i rikspolitikken i 2021, sier statsministeren.

NRKs politiske kommentator, Lars Nehru Sand, mener at valgresultatet «viser at norske velgere viser fingeren til det etablerte».

Dette avviser statsministeren.

– Det er ikke det. Dette er et lokalt valg. Vi går fram i enkelte kommuner, tilbake i andre. Kommunevalget her må tolkes i en kommunekontekst, sier hun.

Alle regjeringspartiene tilbake

Høyre endte opp på 20,1 prosent på landsbasis, og er et av de dårligste kommunevalgene til partiet på 48 år. Partiet kan også ende opp med å stå uten makt i alle de fire største byene i landet.

De andre regjeringspartiene Venstre, KrF og Frp går tilbake med henholdsvis 1,7, 1,5 og 1,2 prosentpoeng.

– Det viktige er at vi gjennomfører de tiltakene vi har sagt er de viktigste fremover. Da har alle partiene ulike interesser. Alle fire partier skal oppleve at vi i regjeringen holder oss til avtalen vår, og gjennomfører de sakene som ligger i avtalen, sier Solberg.