Erna Solberg: – Sex er det mest pirrende mellom mennesker, men noen utnytter det

WIEN/OSLO (NRK): – Det er klart at mange opplever dette som pinlig. Det er det samme som overgrep, man må gi beskjed. Politiet klarer ikke å etterforske den type kriminalitet uten at de som er rammet av det sier ifra, forklarer statsminister Erna Solberg.

Hun er bekymret for fremveksten av seksuell utpressing av unge, norske menn på internett.

– Sex er fortsatt det mest pirrende mellom mennesker, sant? Men man må være klar over at det er folk som vil utnytte det, advarer Solberg.

NRK har tidligere fortalt historien til «Pål», som ble lokket til å kle av seg av seg foran webkamera av det han trodde var en kvinne han hadde funnet tonen med.

En pirrende flørt ble til et mareritt da kvinnen han chattet med viste seg å være kyniske bakmenn som hadde gjort videoopptak av ham.

Ble truet

Pål fikk to valg: Betale dem 20.000 kroner, ellers kom de til å sende nakenvideoen av ham til alle Facebook-vennene hans.

Kripos har lenge advart mot at flere unge nordmenn vil bli utsatt for denne typen kriminalitet. I vinter gikk det så langt at et av ofrene begikk selvmord.

De mistenker at det er organiserte kriminelle som står bak og etterforskningen har så langt ledet dem til Marokko. Nå er de avhengige av at politiet der kan straffeforfølge dem.

VOKSER: Stadig flere unge norske menn blir lurt i sexfellen til bakmennene. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Vi kan ikke gjøre noe mot dette uten fungerende rettssystem og etterforskning i andre land, sier Solberg.

Lover midler

I mai reiste statsministeren til FNs kontor for kriminalitet og narkotika i Østerrike for å bidra til at ingen land lenger skal være trygge for bakmennene.

NORSK BIDRAG: Erna Solberg forteller at Norge bidrar med 35 millioner kroner i prosjektet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Der annonsert hun at Norge skal bidra med 35 millioner kroner i kampen mot seksuell utpressing og andre former for datakriminalitet.



Pengene gikk til FNs kontor for datakriminalitet (UNOCD). De ser svært alvorlig på fremveksten av seksuell utpressing.

– Det er en ekstremt kynisk form for kriminalitet som utnytter unge menn i en veldig sårbar situasjon for å tjene penger. Og det at er det er organiserte kriminelle som står bak gjør det egentlig bare verre, sier Malin Østevik (26)

Hun jobber som juniorekspert innenfor datakriminalitet i UNOCD i Wien.

Opererer globalt

De koordinerer feltkontor over hele verden hvor de trener opp politi, aktorat og dommere i hvordan man kan avdekke, etterforske og straffe datakriminalitet.

– Hvis du har et land med liten kapasitet til å forhindre datakriminalitet kan det bli en såkalt risiko-jurisdiksjon, hvor de kriminelle kan operere globalt med liten sannsynlighet for å bli straffeforfulgt og dømt for det, forklarer Østevik.

INFORMASJON: Malin Østevik holder foredrag om datakriminalitet både for skoler og politikere. Foto: Ola Solheim / NRK

Marokko, Filippinene og Elfenbenskysten er gjengangere i flere seksuelle utpressingssaker. Men i utgangspunktet kan bakmennene befinne seg hvor som helst.

Da den britiske avisen Mirror dro til Elfenbenskysten for å spore opp bakmennene fant de ut at de oppholdte seg på internettkafeer og mottok løsepengene anonymt gjennom betalingstjenester som Western Transfer.

– Det er veldig vanskelig å stoppe for det er en transnasjonal kriminalitet, som er organisert av profesjonelle aktører. Det krever mye internasjonalt samarbeid for å forhindre, sier Østevik.

Tar sjelden bakmennene

Det er sjelden bakmennene blir tatt. Kripos' råd er å bryte kontakten med utpresserne og håpe at de forsvinner av seg selv. Det skjer ofte.

Derfor er forebygging kanskje det fremste verktøyet for hindre at flere går i sexfella til bakmennene.

FOREBYGGE: FNs kontor for datakriminalitet har laget barnebøker for å øke bevisstgjøringen hos de yngste. Foto: FN

– Forebygging og bevisstgjøring er en veldig stort del av arbeidet vårt. Vi produserer undervisningsmateriell og holder foredrag på skoler over hele verden. Budskapet er at man må være klar over at det er risikoer på nett. Og om du blir utsatt så er det faktisk mulig å få hjelp, sier Østevik.