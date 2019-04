Erna Solberg: – Respekten for politikere blir mindre

Tidligere denne uken avslørte Aftenposten at stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) har krevd over 60.000 kroner fra Stortinget for en rekke reiser som ikke har funnet sted.

Også i fjor innrømmet Frp-politiker Mazyar Keshvari at han hadde fått utbetalt reisepenger han ikke hadde krav på.

– Må følge våre egne lover

Statsminister Erna Solberg sier til NRK at hun dessverre tror at slike hendelser bidrar til at respekten for politikere og folkevalgte blir mindre.

– Det er slik at vi som skaper lovene, og lager lovene, må lære oss å følge lovene. Det er klart at vi måles, og skal måles etter en streng standard, sier Erna Solberg i Ukeslutt lørdag.

Hun mener at alle mennesker kan gjøre feil, og så gjøre opp for seg i samfunnet. Men at det blir en utfordring om bildet blir én regel for politikere, og en annen regel for andre.

– Det vil vi ikke ha. Derfor må vi være tydelige på at vi ikke aksepterer at man bryter regelverket. Enten det er Stortingets loveregelverk eller noen annet, sier hun.

Hun legger til at man ikke bare kan si at alt skal dreie seg om kontroll og gjøre alt vanskelig. Det handler om en etisk standard.

– Det er faktisk en etisk standard vi må sette for oss selv, og som alle politikere må opprettholde, sier Erna Solberg.

Hege Haukeland Liadal

Liadal er fra Haugesund og har sittet på Stortinget siden 2013. Fram til 2017 satt hun i familie- og kulturkomiteen. Etter det har hun fungert som Aps energipolitiske talsperson.

Torsdag ble hun anmeldt av Stortinget på bakgrunn av opplysningene som har kommet frem i saken om fiktive reiseregninger. Fredag opplyste Stortinget at det ikke vil bli gitt innsyn i redegjørelsen fra Liadal.

Svekket tillit

Parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan og leder i partiet Rødt Bjørnar Moxnes forstår at slike hendelser svekker tilliten til politikere på Stortinget.

– Jeg tror veldig mange reagerer på at politikere som har millionlønn, en rekke frynsegoder og som i tillegg roter og tusker med regningene for å få noen ekstra kroner, provoserer mange. Det har jeg full forståelse for, sier Bjørnar Moxnes.

– Det er ikke tvil om det. Det handler om mangel på tillit til representantene her på huset. Jeg har forståelse for at folk stiller spørsmål, avslutter Hans Fredrik Grøvan.