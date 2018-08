Erna Solberg: – Mange lyspunkter i norsk økonomi

Onsdag morgen samles statsrådene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre på statsminister Erna Solbergs kontor til den siste budsjettkonferansen før statsbudsjettet for 2019 skal legges frem senere i høst.

Det er satt av to dager til konferansen, og under møtet skal regjeringen diskutere de siste satsingene i statsbudsjettet som blir lagt frem den 8. oktober.

Les mer: Dette vet vi om statsbudsjettet for 2019

– Mange lyspunkter

I forkant av møtet, møtte statsministeren pressen sammen med finansminister Siv Jensen og kulturminister Trine Skei Grande.

– Det er mange lyspunkter i norsk økonomi, og det går bedre på de fleste områder, sier Solberg.

Statsministeren uttalte imidlertid at man til tross for dette, vil regjeringen holde et stramt budsjett. Solberg sa at forutsetningene ligger til rette for at veksten vil kunne fortsette, men at disse forutsetningene måtte tas vare på.

– Utgangspunktet er at vi er i en tid der vekst i jobbene i privat sektor ikke bør ødelegges av at vi pusher budsjettene for høyt, sier Solberg.

Finansminister Jensen uttalte at regjeringens politikk har ført til bedre konkurranseevne og økt sysselsetting. Hun sa videre at regjeringen må «reformere, effektivisere og avbyråkratisere» det offentlige for å sikre at de offentlige midlene brukes mest fornuftig. Jensen sa videre at det vil bli brukt mer penger på jernbane og vei i tiden fremover.

– Vi skal investere mer i forsvar, beredskap, sykehus, sykehjem og skoler. Men skal vi ha råd til å bygge landet videre, så handler det først og fremst om hvordan vi skal bruke pengene.

Klimatrussel

Kulturminister Trine Skei Grande sier at sommeren vi har lagt bak oss med skogbranner, økende temperaturer og sprekker i polisen viser at samfunnet står overfor miljøutfordringer.

Ifølge Skei Grande har regjeringens klimapolitikk ført til at utslippene fra biltrafikken har blitt kuttet med 10 prosent det siste året. Nå varsler regjeringen at de vil fortsette i det samme sporet.

– Så vi vet vi har de virkemidlene som skal til for å nå de store utfordringene. Det er en av hovedutfordringene som også ble definert på Jeløy, sammen med kampen mot fattigdom, sier Skei Grande.

Har varslet prioriteringer

Regjeringens budsjettforhandlinger startet med en budsjettkonferanse på Hurdalsjøen Hotell i mars i år. Erna Solberg innledet konferansen med å annonsere at dragkampen om pengene ville bli tøff.

Også finansminister Siv Jensen (Frp) varslet prioriteringer og mindre bruk av oljepenger i året som kommer.

STARTET I MARS: Statsminister Erna Solberg (H) ankommer Hurdalsjøen hotell idet regjeringen starter budsjettarbeidet for 2019 med budsjettkonferanse på Hurdalsjøen hotell. I dag starter den siste budsjettkonferansen før statsbudsjettet skal legge frem Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi skal fortsette å reformere, avbyråkratisere og effektivisere. Da må vi tørre å kutte for å kunne bruke pengene bedre. Det handler først og fremst om å omprioritere, uttalte Jensen til NTB da budsjettforhandlingene startet i mars.

MÅ KUTTE: Finansminister Siv Jensen (Frp) ankommer Hurdalsjøen hotell i mars i år. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I fjorårets statsbudsjett strammet regjeringen inn på velferdsordninger og oljepengebruk.